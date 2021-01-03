葵青｜魏天恩渴望投身教育　因為她曾靠跑步逃離厭食症｜跑向18區

魏天恩性格開朗，說話卻很成熟。她對跑步熱誠，是打從心底散發出來的。 特別且又深刻的成長中，跑步是她逃離黑暗的出口，所以，她渴望投身教育界，以長跑陪伴別人成長。 攝影：盧翊銘 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

上篇回顧．第一集：

葵青區｜魏天恩：變遷中尋找回憶 每次跑這裏都很快樂｜跑向18區

魏天恩的成長路上，長跑佔着重要的位置，她希望藉長跑陪伴下一代成長。（盧翊銘攝）

小時候的天恩，經歷過當肥妹、節食減肥後卻又「沒人care」的日子，她想以唯一的技能——跑步，去建立自己的形象。

「厭食症後我跟隨了Miss（長跑教練王春榮），那時我開始思考跑步帶給我的東西，朋友、健康等。我也知道跑步對我的個人成長很大幫助，例如我比其他同學會想得長遠，會思考目標，懂管理時間。」

魏天恩經歷過當肥妹、節食減肥後卻又「沒人care」的日子。（盧翊銘攝）

天恩在高中就跑出名堂，成為香港青年頭五名。直到上了大學，再次遇上瓶頸，她想過放棄，但即使她抗拒正規練習，自己原來也很想出外跑步。「所以去到後來，我發現我並不是要跑步給我帶來什麼，而是我想跑步於我的生命中演繹着怎樣的角色。」

去年大學畢業後，機緣巧合，天恩有機會執教兩間中學、一間小學和一間大學的跑隊。當中兩間中學的其中一間，不算一級學校，但正因如此，她更能切身處地去代入學生的想法。「我出身於Banding低的學校，所以我很想幫他們。或許他們讀書成續不比其他人優秀，但在跑步上，我不介意他們沒有天份，只要肯付出，努力練習，就會有進步。」

大學畢業後，魏天恩有機會執教中學，她特別希望幫助級別較低的中學學生。（盧翊銘攝）

魏天恩深信，長跑路上，只要肯練習，不論天份，都一定會進步。（盧翊銘攝）

在過去一年的跑班，天恩發現跑步是一個讓她去幫助別人的媒介，她的確希望透過身教去令小孩明白到一些事情。但其實她不太喜歡做教練，因為她擔心背負太大責任。但有趣的是，這卻令天恩萌生要正正式式從事教育工作的念頭。

天恩不認為是要去改變學生，始終這也太遠大了，反而只希望他們能辨清對錯。「大學Final year那年，我跟自己說不會教書，以免誤人子弟。但現在的社會實在紛亂，我們作為大人，至少要向他們傳遞知識。跑班的學生曾經找我討論，我便跟他們分析，我不想他們的人生也只像跑步般一直向前望，他們應望遠點、望闊點，也不要怕回頭望。我以前也很怕回望過去，因為我怕會重回厭食症的階段，但現在就會知道，那是反思、成就自己繼績前進的動力。」

「我不想他們的人生也只像跑步般一直向前望。」（盧翊銘攝）

「他們應望遠點、望闊點，也不要怕回頭望。」（盧翊銘攝）

「我以前也很怕回望過去，因為我怕會重回厭食症的階段，但現在就知道，那是反思、成就自己繼績前進的動力。」（盧翊銘攝）

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