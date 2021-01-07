冬天跑步｜中醫推介驅寒熱飲3步製成　皮膚敏感者寒冷天運動必讀

天文台預測，周五氣温會跌至攝氏8度，十分乾燥的天氣會持續到下星期。跑手在乾燥和寒冷天氣跑步，有什麼注意事項？皮膚敏感人士在寒冷乾燥天氣下跑步，又會否更易敏感或痕癢？ 乾冷天跑步，中醫有何錦囊？註冊中醫師林春源為跑手解答4條常見問題。

1）天氣寒冷，跑前跑後的飲食上，有什麼注意事項？

中醫在跑步飲食上，一般建議以清淡而有營養為主。天氣寒冷可使用一些溫性的食材輔助。生薑可以溫中、袪風，冷天喝薑茶可助驅寒，所以跑前喝可保暖，跑後喝可驅寒，屬寒冷天氣下跑步的好幫手。只需3個步驟，「切薑、沖水、冚蓋焗」即成。

凍飲就可免則免，原因是凍飲會損傷脾胃功能，容易導致濕氣積聚，濕氣重，人就易攰，影響跑步表現。

周末氣溫將急降到10度以下。（天文台截圖）

相對濕度亦低，相當乾燥。（天文台網頁）

跑步是一種消耗體力的運動，過度劇烈的運動更會導致「氣耗」。中醫角度可用健脾補氣的方法，促進跑步表現，北芪和黨參都能補氣，但不是人人適用。花旗參亦有補氣生津的作用，而且較廣泛使用。

切幾片薑，沖水，焗一焗，三個步驟簡單易做，已經「夠做」！（Instagram）

2）跑後感到寒冷，應否立即沖熱水涼？

一般跑步後建議休息20至30分鐘左右才去洗澡，水溫亦不應太高。跑後感到寒冷，應先穿上衣物保暖。天氣寒冷又乾燥，跑後身體皮膚都會特別乾，而熱水會沖走皮膚上的油脂，導致皮膚乾上加乾。

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寒冷天氣的熱水涼特別快慰，不過要注意溫度，以免「沖過龍」洗走身上油脂。（Instagram）

3）皮膚敏感的跑友，在乾燥和寒冷天氣跑步，有什麼注意事項？

皮膚敏感有很多種，有些人運動出汗後就會出現皮膚過敏、痕癢等不適。如果有這種情況，應盡量避免太長或太劇烈的跑步，而跑步後亦應早點沖涼，當然要避免用太熱的水。此外，皮膚乾燥敏感的人，特別容易在乾燥的天氣出現瘙癢和致敏，所以要注意保濕。嚴格來說，皮膚乾燥敏感的人盡可能避免在太大風和太乾燥的情況下跑步。

除了喝薑茶保暖，寒冷天氣穿長袖衣服，也有保暖效果。（區嘉俊提供）

4）從中醫角度，早晚跑步有沒有分別？

中醫養生學角度，冬天天氣寒冷，應要「早臥晚起，必待陽光」，在陽光下跑步較好。晚上運動，尤其是劇烈運動，不利養生調息。中醫角度，日落西山，人體陽氣也漸漸潛藏，慢慢進入睡眠階段。晚上運動會激發體內陽氣，劇烈運動就更讓人興奮，導致「陽不入陰」，容易失眠，久而久之對健康不利。晚餐後，較合適的運動是散步，促進胃腸蠕動，改善消化功能，且能舒緩神經，平復緊張情緒，對睡眠有利。

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