巴士跑手・獨特過終點方法　馬拉松高手都未嘗過︱跑手接龍137

「跑手接龍」用接龍方式連結手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期私竇跑手留給巴士跑手曾綺珊的話是：「跑得快的人很多，跑得開心就無幾多位，所以間中就羡慕你」。

我在香港馬拉松賽道上，擁有一項十分珍貴的經歷。就算是長跑好手都未嚐過，就是「上巴士」！

跑友都知道香港馬拉松限時6小時，跑得太慢會被強制送上大會巴士，坐車到終點。多年前，我還不是跑手，舊男友說要報馬拉松，我應聲說好，沒有練習就踏上起跑線。勇於嘗試，來自無知，而長跑沒有僥倖，所以我跑到20多公里就腳痛。又走又拐，去到灣仔馬師道附近，看住工作人員拉起封鎖線，截停跑手，不容我們繼續跑到終點。

2019年，曾綺珊再參加香港馬拉松，不用上巴士了。（受訪者提供）

巴士上，有很多朱古力和香蕉。那款朱古力的味道，現在還記得一清二楚，又倦又餓又冷的我吃完朱古力，巴士還未開出，原來要等賽道解封，先會駛到終點。等待開車的20分鐘，我環顧四周，看到無數失落眼神，憂怨、失望和不忿彌漫在空氣中，而我也心有不甘，第一場馬拉松，就是乘巴士離開賽道。

我從不是熱血跑手，第一場馬拉松失利，沒有激發起鬥志，反而因膝痛停跑多年。第二場馬拉松是旅跑，我在2017年與朋友去韓國春川旅遊兼跑步，這次順利完成，不要以為我進步了，而是限時比香港馬拉松長1小時，我可以用超過6小時的時間完走。賽後，我想跑得好一點，所以回到香港就報跑班，正式學習跑步。

開心地完成名古屋馬拉松。（受訪者提供）

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（受訪者提供）

2018年3月，第3場馬拉松是名古屋女子馬拉松，首次出發前會儲里數和按不同方法訓練，有充足準備踏上戰場。這場馬拉松也是我的轉捩點，讓我愈跑愈密，籨路跑變成又跑街又跑山。出發前，我在社交媒體認識到約10名參加者，並一起參加不同運動品牌的跑班，去到名古屋就一起起步和賽後慶祝，友情也沒有隨馬拉松結束，還與3名跑友一起報了2018年11月的「毅行者」。

眾所周知，「毅行者」是考驗友誼的賽事，大部分人賽後都會和隊友不和。而我們4名女生參賽，旁人都覺得是自殺式行為，結果超出預期，不單沒有反目成仇，感情還有增無減。我歸功於每周練山前已約法三章，就是「邊個發脾氣，其他人不要出聲」。事實証明，這個方法是可行的，我們不單順利完成100公里，直至現在，我們還繼續在通訊群組，討論買什麼行山裝備，更會一起參加不同賽事。

4名女生參加毅行者，沒有反目成仇，感情還有增無減。（受訪者提供）

現在，合共跑了6場馬拉松，每次成績都在進步，但不是我勤力，皆因我以懶聞名的，只是之前的馬拉松跑得太慢，所以輕鬆刷新個人最佳時間（PB) 。PB每個人都喜歡，但我又不是特別重視，原因是一直不太鍾意跑步，只是不介意跑步。我喜歡是長跑衍生出來的事，例如賽後慶祝、食韓式燒肉和喝啤酒，這些事讓我很快樂，而沒有長跑就不會享受到這些快樂，也因為這些原因，我先動力繼續跑下去。

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