HOKA展翅　CARBON X 2「燕尾」助你長途戰　穩上加穩︱01測試

HOKA ONE ONE已在香港跑界佔一席位，是不少跑友及山友之選。今次推出的CARBON X 2最受人關注就是中底的「燕尾」，長長的鞋身，原來內有乾坤，新鞋買得過？2課輕鬆跑和2課節奏跑，測試它的功能。

01測試

測試産品：HOKA ONE ONE CARBON X 2

測試內容：2課節奏跑，2課50分鐘輕鬆跑，合共約40公里。

綜合評測 （5*為最優秀） 緩震能力：★★★★★ 力量回饋：★★★★★ 反應速度：★★★★☆ 舒適度：★★★★★ 透氣度：★★★★☆

男裝9號，Carbon X 2比上一代輕，它重約239克，上一代約重247克。（區嘉俊攝）

簡介

HOKA推出多款跑鞋，質素都很穩定。過去的出品鞋身寛闊，不會壓逼腳掌，跑友買後甚少投訴，逐漸建立口碑，成為信心保證。各鞋款之中，以有碳纖維板的鞋款，一直備受跑友關注。HOKA不愧最早研發碳纖維跑鞋的品牌。

這款CARBON X 2，最大特色是後掌延伸出分叉的「燕尾」，目的是將穩定性進一步提高。它與ROCKET X被稱為兄弟作，兩者都是有緩震強的厚中底、增強推送力的碳纖維板、穩定性高的闊鞋身，和弧形鞋掌。細心觀察，才見當中不同之處。

以男裝9號為例，ROCKET X重7.5安士（約213克）略輕於Carbon X 2的8.4安士（約239克），這因為Carbon X 2設定應付距離長的賽事，如全馬甚至超馬。跑手跑愈耐愈易過勞，身體反應變慢，扭傷機會大增，所以鞋的穩定性更重要。Carbon X 2就用更多物料製造加強穩定的「燕尾」。同樣道理，距離較短需要更多推送力，所以ROCKET X的鞋形更彎，有利發揮碳纖維板的推送功能，可說是各有特色。

男裝9號，Carbon X 2比上一代輕，它重約239克，上一代約重247克。（區嘉俊攝）

試後感

先分享2次輕鬆跑的試後感，第一次是用約6分鐘的配速在鰂魚涌海濱公園慢跑50分鐘，感覺是鞋身和中底比預期輕和柔軟，跑來不太費力，而且這款跑鞋不會使你身體向前傾，引致站不穩。站時站得穩，跑時有推送力，就有利控速，避免慢跑不夠慢，違反訓練原則。

鞋面物料非常之薄，中底（白色部分）明顯比鞋面寬闊，不會壓迫腳掌。（區嘉俊攝）

第二次慢跑，地點是跑馬地遊樂場慢跑50分鐘，整體感覺與第一次相似。這次路線暢通無阻，愈跑愈順暢，配速漸漸由6分鐘加快至5分40秒。Carbon X 2不單應付自如，當我避免跑得太快，刻意控速時，它都十分合拍，助我按目標配速走。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（12月13日更新）：

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2次節奏跑，一課是4分45秒跑3組4.2公里，另一課是相同配速跑8.4公里。

Carbon X 2給我的感覺都是輕盈、推送力強和穩定性高。它的推送力不是讓你站不穩，再用彈力推你向快跑。相比Nike Vaporfly NEXT%，當然推送力不及。但Carbon X 2像一名輔助者，想跑快些就推你跑快些，直至你想減速。兩課節奏跑都要求配速穩定，當我走得太快，要略為減速並穩住速度時，它的反應相當很迅速，讓我隨心所欲地穩住速度。

綜合而言，Carbon X 2的功能十分全面，而且緩震很強。每次跑課後，腳部看來沒有承受太多震盪，不會感覺疲勞。缺點是鞋身很長，跑友未必喜歡它的「燕尾」，走在梯級時都怕後踭擦到梯邊，推送力也未算最頂級，爭分奪秒追時間的跑手未必會選擇適合。

Hoka Carbon X 2 （右）讓跑手跑得很順暢。（區嘉俊攝）

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