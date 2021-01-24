枕邊跑手・婚前積極婚後消極　堅持跑因為要贏你︱跑手接龍・138

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-24 09:33

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期巴士跑手曾綺珊留給枕邊跑手鄧雅婷的話是：「你是懶Pi眼中的執行力表表者，用勤力代替牢騷，兩公婆用跑步另類放閃。」

婚禮對女人來說是人生大事，酒席、囍帖、姊妹化妝等百項瑣事，都要準備，但我統統應付得來。平常又有去美容店，不用減肥，婚前好像欠缺應有的緊張感覺……

50公里山賽，老公全程支援。（受訪者提供）

新娘都有一個共通點，就是婚前積極、婚後消極，所以結婚後4年都沒有跑步。直至2018年，我在香港馬拉松賽前問參加全馬的丈夫，他跑完全馬時，我能否完走半馬。

「你呀？難啲囉！」他這樣回答。

我深深不忿，不想被看扁，「扚起心肝」起跑，展開跑手旅途。

一齊做fitness的朋友參加比賽。（受訪者提供）

我是很自律的人，決定要去做一件事，就會持之以恆。2018年4月開始，我每周慢跑3、4次，跑到8月，認識了「巴士跑手」曾綺珊，就跟數名朋友一起，逢周三到九龍公園練體能。在他們介紹下，我更開始報跑班，既學到不同訓練種類，每月里數也大增，目標是以2小時完成2019年渣馬半馬拉松。

磨拳擦掌，等到2019年第一場半馬。我信心滿滿地在尖沙嘴起步，丈夫充當領跑員，在旁遞水送糖，所以我連水站都不用去。頭10公里進展順利，可是出西隧後，一條接一條的斜坡教人沮喪，疲倦的我只能放慢步伐，甚至想放棄比賽。我跑得拼命，身旁的丈夫卻像散步，甚至輕鬆拿出電話拍照和交談！我更加不能「衰畀佢睇」，一定要走到終點！

結果，我用2小時7分鐘完走，未能達標。想完成目標，又要等了，我要更加認真練習，下次定要做到。

+ 2 + 2 + 2

2020年，除了要在香港的半馬報仇，我還有一個目標，就是用一年時間準備我的初馬——名古屋馬拉松。我加倍積極儲里數，為了增加趣味，兩公婆就來一場牙骹戰，每月鬥多。論速度，他比我快，大概3小時21分鐘就完成馬拉松；但儲里數，靠勤力就可以，自律的我絕不會比「佛系」的他遜色。我們在手機應用程式「監視」對方進度，跑友也紛紛「食花生」，日以繼夜夜以繼日看我們「鬥餐死」。我每月里數達200至300公里，成為長勝將軍，還未計行山的里數，連續一次又一次贏他，非常痛快！

勝敢悠蜜隊。（受訪者提供）

但所謂意外，就是意料之外。當我準備充足，「拉定筋」又「紮衡馬」準備迎戰2020年的名古屋馬拉松，疫情卻讓世界隔離，我的初馬遙遙無期。我很失望和傷心，明明在最佳狀態卻未能出賽，但世界變了樣，大家都沒辦法。

2014年至今，我身邊出現很多好跑友，但從第一集開始貫穿我的跑步故事的，始終都是枕邊人——結婚開跑、不忿練跑、初半馬陪跑、練馬拼里數，他都圍繞住我，沒有他，大概我也不會成為這篇《跑手接龍》的主角了。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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