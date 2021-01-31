花瓶跑手・耐看更耐跑　我是月跑400K的平凡跑手︱跑手接龍・139

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-31 08:03

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「枕邊跑手」鄧雅留給「花瓶跑手」的話是：「別人眼中，你是一名花瓶跑手，但我親眼見到你會為自己目標而奮鬥努力。」

踏入跑界4年，有幸得到各個品牌垂青，所以我在Instagram和Facebook分享合作照片，例如化妝品、跑鞋、防曬產品、餐廳和健身室等。跑齡淺，廣告多，大概很多人覺得我是花瓶，可是，花瓶何需每月跑200至400公里？

初馬是福岡馬拉松。（受訪者提供）

我是一名平凡「OL」，周一到周五都朝九晚六地坐在辦公室上班，抵不住工作壓力，所以在2017年尾開始走到將軍澳海旁慢跑減壓。因緣際會，2018年加入跑會，不單學到不同訓練方法，還發現自己願意認真訓練，並將照顧小朋友以外的時間都投放在跑步。

家人就是小朋友的全世界，我的兒子只有7歲，所以放工要盡早起步，跑後到爺爺嫲嫲家接他回家。周末就在他起床前儲里數 ，讓自己有足夠時間陪他共度周末。因此，我很怕到遙遠的地區練跑，試過與跑友相約在青山公路，來回車程要2小時，十分耗時，寧願用這兩小時練一轉長課。為人父母練馬拉松，已要犧牲與朋友飯聚時光，實在不想再浪費時間在車程。

「廿到尾」才涉足跑步，儘管2019年第一次半馬拉松，完走時間是不俗的1小時43分，並被跑會招攬入精英組，内心還是充滿不安。半馬後，我就準備初馬，精英班内的女生，年紀比我輕十年，跑齡卻高我數倍，壓力實在很大。我只好練習再練習，累積再累積，每月里數由200公里，漸漸加到400公里。

2019年11月，初馬來了！地點是福岡，我預計完走時間時3小時45分鐘至4小時，但第一次離港跑步，加上日本馬拉松氣氛極好，我難免情緒高漲，配速遠高於預期，忘記了教練留前鬥後的教誨，半程時間比半馬拉松個人最佳時間更快。

跑到半程，我停下來換跑衫，情緒亦冷靜下來，將配速降低，順利跑到終點。低頭望錶，完走時間是3小時35分鐘 ，遠快於預期，實在非常興奮！證明努力沒有白費，所以我不是興奮了數日，而是興奮了數月！直至2020年世界停擺，各地比賽取消，我的心才冷卻下來，但我沒有停止練習，相信疫情後能展現努力成果。

初馬完成時間。（受訪者提供）

讀到尾聲，大家會不會覺得我的故事很平凡？對呀，我就是如此普通的跑手，透過儲里數、衝圈、生活上的取捨，逐漸變強。我有幸與各個品牌合作，過程中也得到好處，例如專業教練提供免費一對一教學，讓我跑步和體能皆進。我珍惜這些合作，但沒有它們，我還是會跑，只因我是一名跑手。

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承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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