馬拉松︱川內優輝暖男式領跑　一山麻緒遺憾與日本紀錄擦身而過

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-31 15:59

大阪國際女子馬拉松由達成100次馬拉松「Sub220」的名將川內優輝助陣當領跑員，他的任務是協助狀態大勇的一山麻緒衝擊2小時19分12秒的日本女子馬拉松紀錄。 他和另一領跑員二岡康平幾乎全程在一山麻緒前方領跑，結果她成功打破賽事紀錄，卻與日本紀錄擦身而過，哭着領獎。

大阪國際女子馬拉松為日本每年女子長跑精英賽事，去年賽事更為東京奧運全馬選拔賽之一。東京奧運資格塵埃落定，兩名奧運代表一山麻緒及前田穗南仍接受邀請參賽。

賽事焦點落在去年在名古屋女子馬拉松跑出個人最佳成績2小時20分29秒的一山麻緒身上，這成績距離野口瑞希的日本紀錄2小時19分12秒相差不足分半鐘。外間期待一山在今戰有機會衝擊日本新紀錄，大會特別邀請川內優輝等3名精英男跑手擔任Pacer。賽前川內表示得悉田徑界希望衝破這項保持達16年的紀錄，「身為日本隊一員，希望努力支援」，其妻子亦會參賽。

川內優輝（藍衫）當領跑員，幾乎全程為一山麻緒領跑。（直播截圖）

一山麻緒果然沒有令大家失望，早段已開始跟前田穗南一起領放，穩穩跟在川內優輝和另一領跑員二岡康平身後，向各項紀錄邁進。

破紀錄靠人和，今次還有「地利」之助。日本疫情極為嚴峻，大阪府已宣布進入緊急狀態，不過疫情未有阻礙賽事，為了減少活動範圍及動員人數，開賽不足兩星期前改道。今屆賽事僅有過百名跑手參加，原先環繞大阪市內，改為在起點長居公園繞圈，在一條約2.8公里的賽道跑15圈。賽道毫無起伏，一片坦途，唯有過彎時或要減速，所以日本跑界認為只要天氣情况許可，大有機會出現好成績。

23歲的一山麻緒有個好開始，可惜未能創造一個眾人期待的結局。

馬拉松｜川內優輝助戰大阪女子馬拉松 疫情下照跑 改道圖破紀錄

【川內優輝做Pacer大哥哥上身】（按圖放大）

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去年名古屋女子馬拉松賽事期間下大雨，一馬當先的一山麻緒捱過寒冷劣境跑出好成績。偏偏今次賽事天朗氣清、賽道平坦兼有川內優輝和二岡康平兩大神將輔助，算得上集天時、地利、人和於一身，她反而未能發揮最佳水平。

中段一山麻緒動作開始散亂，略為失速，川內多次擰轉頭查看她和望錶，二岡索性傍在一山身旁陪跑，兩人看來相當擔心，希望幫助她重新提升速度之餘，又細心觀察她的情況，以免帶得太快令對方「爆偈」，這種呵護備至的暖男式Pacer在正式比賽中相當罕見。

要突破日本全馬紀錄，每公里配速須為3分17.9秒之內。一山在前半段均能維持，在20到21公里時突然跌至3分21秒，至22至23公里加速追回，25公里累計3分18.3秒配速已超出範圍，至30公里跌至3分19.3秒、35公里再跌至3分20.2秒，似乎已跟日本新紀錄無緣。

一山麻緒賽後哭成淚人。（直播截圖）

再跌速下去，連刷新大會紀錄2小時21分18秒也成問題。幸好一山麻緒鬥志驚人，努力維持跑姿與速度，進入運動場作最後一圈衝刺前川內與二岡完成任務，一山獨自衝圈終以2小時21分10秒刷新保持18年的賽事紀錄。

賽後接受訪問時她邊說邊哭，喜悅成功突破大會紀錄，卻又遺憾在大好形勢下失之交臂，以近2分鐘距離與日本新紀錄無緣。

漫畫家浦澤直樹繪畫一山麻緒衝線一刻畫面。（Twitter@浦澤直樹）

大會海報近年邀得漫畫家浦澤直樹出手，滿滿《20世紀少年》的風格。（大阪國際女子馬拉松官網）

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大阪城下夾道觀賞跑手努力，此情此景，今年無緣。（大阪國際女子馬拉松官網）

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