香港四徑超級挑戰｜理智型跑手也爆喊　Salomon捱痛完走298公里

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-18 15:57

居港的瑞士跑手Salomon Wettstein在今年的「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」以51小時53分，完成298公里的香港四大遠足徑，第二位抵達終點梅窩。Salomon Wettstein在挑戰前明言，目標是50小時內完成，可惜身體不似預期，跑完衛奕信徑四頭肌疼痛，他更以「人生中最痛」去形容攀登鳳凰山的過程。

【Salomon Wettstein以51小時53分完成四徑，抵達終點梅窩】

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從未試過有人可以在50小時內完成四徑，所以今屆大會以破50小時紀錄為主題，曾小強及Salomon Wettstein都希望達成創舉。然而，兩人在衛奕信徑面對突如其來的傷患，2017年完成者曾小強膝部劇痛，不得不於港島徑退賽。而2018年完成者Salomon Wettstein則是四頭肌出問題，雖然他堅持捱下去，但無緣破50小時大關，最後比目標慢了約2小時完成。

曾小強忍痛完成衛徑退賽 難敵膝傷無緣衝擊50小時紀錄

【曾小強雖然因傷退出，但到終點等待其他人完成】

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【2021年香港四徑超級挑戰11名完成者及生還者（實時追蹤分段時間僅作參考，或與最終成績有偏差）】

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衛徑後已料無緣50小時內完成

Salomon Wettstein賽後在Instagram撰文，表示完成時間不再重要，因為在痛楚之下，他不再是為紀錄而跑，而是為家人、朋友，甚至是陌生人的支持而去奮鬥。他寫道：「在衛奕信徑後，我放棄了嚴格詳細的計劃，因為我的四頭肌彷彿被完全摧毀。我整年都為破50小時的目標而準備，這令我十分失望。我的理智告訴我，要停下來了，因為我無法達到目標，我的身體已經捱不住。在痛楚之下，沒有什麼可以說服我繼續跑下去。」

跑到赤柱，完成78公里的衛徑，他乘車前往石澳，準備開始50公里的港島徑旅程。在車上，Salomon Wettstein聽着家人及朋友的打氣訊息，決心堅持下去。他表示聽到錄音後，淚水缺堤而下。他本身是個相當理智的人，但決定讓激情蓋過理智，明知無法衝擊紀錄，亦繼續捱痛行下去。

【Salomon Wettstein走過298公里四徑】

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在痛楚下，他完成港島徑，搭上前往梅窩的小輪，開始70公里的鳳凰徑旅程。他說：「我不再用理智去跑，不再跟隨任何計劃，我只是聽從支持者的留言及訊息去跑。我是為他們而跑。」

在狗嶺涌的路上，Salomon Wettstein緩緩前進，遇上後來居上的梁俊強。他當時向梁俊強表示胃部不適，吃不下東西，身體缺少能量。雖然他很想跟上梁俊強的速度，但力不從心，只能繼續慢慢行。最後梁俊強以49小時21分創造歷史，成為唯一在50小時內跑完四徑的跑手。

梁俊強50小時內跑完298公里 黑馬姿態創紀錄

【梁俊強年初三早上抵達梅窩，在50小時內完成四徑，他按傳統親吻郵筒，激動流淚】

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上鳳凰山「人生中最痛」

爬升上934米高的鳳凰山途中，Salomon Wettstein經歷了人生最痛的旅程，他說：「由於劇痛，在上鳳凰山的時候，十分接近退出，我要一步一步上。在鳳凰山的精神下，我克服了人生中最痛的旅程，由支持我的人給予我能量。」

由年初一的清晨起步，馬不停蹄，只能在四大徑之間的車程短暫休息，忍住痛楚。Salomon Wettstein終於在年初三早上完成298公里路，抵達終點梅窩，按慣例親吻碼頭的綠色郵筒。

他是繼梁俊強之後，今年時間第二快的完成者，以51小時53分完成「四徑」。雖然他未能如賽前計劃般「穿50」，但都比之前四徑的場地紀錄快超過1小時。他寫道：「最後抵達綠色郵筒，不但我疲倦破碎的身軀終於可以解脫，還完成了這次難以抑制的激情經歷。」他感謝親友的支持及沿途陌生人的打氣。

今年四徑完成者及生還者名單：

完成者：梁俊強（49小時21分）、Salomon Wettstein（51小時53分）、劉俊文（58小時23分）、Hyun Chang Chung（59小時23分）、Nikki Han（59小時42分）、羅楚健（59小時49分） 生還者：羅啟邦（61小時55分）、吳益華（65小時17分）、Will Hayward（66小時59分）、關綺婷（67小時45分）、Virginie Goethals（69小時55分）

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰（HK4TUC）要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序是100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。之前9屆比賽，大約160人參加，只有16名完成者及31名生還者，其中18人今年再度挑戰。