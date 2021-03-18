齊動LetZ Goal︱博愛Ｘ老夫子線上跑2021　完賽獲取限定紀念禮物

撰文： 齊動 LetZ Goal 最後更新日期： 2021-03-18 11:04

「齊動 LetZ Goal」虛擬跑步平台再有全新慈善跑挑戰，由「博愛醫院」主辦，於齊動平台推出「博愛x老夫子線上跑2021」，於疫情期間繼續推廣運動及健康生活態度，齊以運動排解壓力，以樂觀正面的心態面對疫情。「線上跑」形式更撇除場地限制，將運動與慈善時刻融入生活，為博愛醫院社會服務籌募善款，別具意義。大家來與熟悉的老夫子、大番薯、秦先生一齊想跑就跑！

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是次「博愛x老夫子線上跑2021」由3月4日至4月21日接受報名，賽事設有10公里個人組別，賽事報名費用為港幣$80，最低籌款額為港幣$115，是次活動相關捐款將會直接捐贈予博愛醫院。參加者只需於3月4日至4月23日前成功完成指定里數及籌款目標，即可獲得限量版老夫子獎牌乙個、老夫子主題飛行棋乙份及其他豐富禮品，包括：恆香老餅家、海天堂、Expert Medical等禮券，以及美的LED燈泡一套。

【重要提示】齊動只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「博愛x老夫子線上跑2021」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

「博愛x老夫子線上跑2021」簡介： 報名日期：3月4日至4月21日 活動日期：3月4日至4月23日 報名費用：港幣$80 最低籌款額：港幣$115 活動禮品：限量版老夫子獎牌乙個、老夫子主題飛行棋乙份及其他豐富禮品，包括：恆香老餅家、海天堂、Expert Medical等禮券，以及美的LED燈泡一套（只限完成挑戰之參加者獲得） 領取禮品方法：1) 順豐速運（運費到付）；2) 自取（需前往指定換領地址）

除了線上跑挑戰，活動期間將設有不同的虛擬獎章，完成指定里數者即可獲得老夫子主題虛擬獎章乙個。不同的虛擬獎章以不定期形式隨時開始，參加者可於獎章櫃內查閱所獲得之老夫子主題虛擬獎章。

「博愛x老夫子線上跑2021」虛擬獎章

「博愛x老夫子線上跑2021」的參加者可選擇「個人組」或組隊參加「企業及團體組」，以競逐不同獎項，包括：個人組「最高籌款獎」，得獎者將會獲得Ogawa-My First Foottee 足部按摩器乙部及感謝狀；企業及團體組設有「最高里數獎」及「最高籌款獎」，「最高里數獎」得獎隊伍將獲得FACE家庭攝影禮券、美的慢磨原汁機及感謝狀，而「最高籌款獎」得獎隊伍將獲得FACE家庭攝影禮券、美的無線除蟎吸塵機及感謝狀。（有關企業及團體組報名詳情，可電郵至 charityrun@pokoi.org.hk 與主辦單位查詢）

「齊動 LetZ Goal」慈善跑挑戰常見問題 問：我參加了慈善跑挑戰活動，並完成了指定的里數後，為什麼尚未完成該挑戰？ 答：參加者除了完成指定里數同時，亦需要完成指定籌款金額（包括自行或/及他人捐款），方能完成整個慈善跑挑戰活動。 問：慈善跑挑戰的籌款項目可邀請朋友募捐嗎？ 答：參加者可選擇自行籌款及或邀請朋友募捐，以完成籌款目標。 問：慈善跑挑戰需要繳付任何參加費用嗎？ 答：會員需付款以報名參加慈善跑挑戰，當中會經由「01空間」平台提供登記、報名與收費服務。

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運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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