地盤跑手｜紮鐵真漢子Sub3夢　看我成為千金先生｜跑手接龍．140

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-02-28 09:00

筆者：「喂，你好呀Akon！你覺唔覺得跑界跑得快嘅都好似係做文職？」 Akon：「咩話？」 筆者弱弱地答：「冇嘢……我想問你係咪做地盤？可唔可以寫出街？」 Akon：「係呀！點解唔可以寫出街？」 第一次跟Akon對話，短短幾句，體會到他的豪爽耿直，訪問就這樣開始了。

【編按】「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「花瓶跑手」黎洛敏推介了「地盤跑手」Akon。

花瓶跑手・耐看更耐跑 我是月跑400K的平凡跑手︱跑手接龍・139

Akon兩年前才開始跑步，2019年第一次跑全馬，已跑出Sub 330的佳績。（受訪者提供）

39歲的Akon兩年前才開始跑步。起步比人遲，進步卻比別人快，2019年第一次跑全馬，已經在日本金澤跑出「Sub 330」。

這名遲熟的「快腳」自言年輕時喜愛夜蒲，但當年齡漸長，加上從文職轉到地盤工作，從前的任性令Akon體能加速衰退，為健康着想，他接觸了街頭健身團體「揸乾里」，因為訓練內容開始跑步，從而對跑步產生興趣，最後跟一般跑手一樣，慢慢開始報名參加各個10公里比賽。

Akon自言：「其實我真的不算快，第一次跑10K比賽，都用了超過50分鐘，現在跑10K都不是特別快。」他現在跑10公里約39分鐘，全馬PB則是3小時22分，Akon自言短途不是最強，還是全馬較有優勢。

Akon自言短途不是最強，還是全馬較有優勢。（受訪者提供）

「冇夜蒲啦，都冇力出去玩。」Akon笑道。

說實話，Akon從事地盤工作，天天日曬雨淋，放工後還堅持跑步訓練，但他沒有埋怨，反而感謝地盤工作令自己比一般人更有耐力。他認真想了說：「其實工作比起練全馬program辛苦得多，尤其以前做紮鐵的時候。」紮鐵工作落手落腳，一做就無停手，隨時連廁所都沒時間去，於這個地盤跑手而言，辛苦可能已經習以為常。

Akon（右二）加入「揸乾里體育會」後，開始跑步。（受訪者提供）

跑界裏，馬拉松「快腳」似乎多是文職人士，甚至半職運動員，Akon從事地盤算是少數。問他如果轉做文職工作，工作的體力負荷少一點，會跑得更快嗎？Akon堅定答：「一定會！」

訪問尾聲，談到跑步目標，Akon當然希望追上那22分鐘，成為Sub 3「千金先生」：「我的目標始終是在香港渣馬跑出Sub 3，給我一至兩年時間吧，就會看到我在渣馬中Sub 3！」

人到中年，仍去追夢。（受訪者提供）

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