濕疹跑手｜行山跑步行氣活血助排濕　常見補給食品易引爆皮肉之苦

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-05 09:05

從中醫角度看，跑步、行山等運動可以行氣活血、增強正氣，的確有助改善濕疹，但濕疹發起來，抓到滿身血水，若再流汗「醃住」傷口，又痕又痛，到底如何是好？

【編按：註冊中醫師兼IPTFA銅級國際專業康體私人教練徐澤昌博士分享臨床經驗和醫學心得，在「運動中醫學」專題為大家解構運動宜忌。每人體質不同，意見僅供參考，讀者不宜胡亂用藥，若有疑問，應盡快請教相熟註冊中醫師或其他專業人士。】

人的體質可分為九種：平和質、痰濕質、濕熱質、氣虛質、陰虛質、陽虛質、氣滯實、血瘀質和特稟質，因應不同體質，各有合適的運動。徐澤昌表示，透過跑步、行山等運動排汗，可以帶走濕氣，行氣活血，增強正氣，對濕疹有幫助。

但不是所有濕疹病況皆宜。

適量運動有助紓緩濕疹，惟急性濕疹發作的話，就要先暫停運動，避免汗水影響傷口。（資料圖片；盧翊銘攝）

濕疹一旦急性爆發，皮膚痕癢滲水，傷口處處，再遇汗水，實在比死更難受。徐澤昌提醒，若是急性濕疹，必須暫停運動盡快求診：「要視乎傷口情況，如果已抓到一大片，皮膚『爛晒』，應當先減少運動。情況改善後，再開始跑步行山。」

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：

濕疹人士運動注意事項，由註冊中醫師徐澤昌博士建議。（01美術製圖）

淮山、伏苓等是醫治濕疹的常見藥材。（資料圖片；龔嘉盛攝）

急性濕疹多與轉天氣、飲食不當等突發外來因素有關；慢性則不然，主要是脾虛濕重引起。要治好慢性濕疹，必須健脾化濕，淮山、伏苓、土伏苓等，都是常用藥材。徐澤昌特別提醒濕疹患者，跑步或行山補給時，即使最普通的補給食物，隨時加速濕疹爆發。

徐澤昌說：「濕疹患者避免在行山時進食高糖份及冰凍的運動飲料，高糖份零食也不宜，中醫認為太甜的食物會生濕，生冷的飲料也損傷脾胃，使濕氣產生。」

「對濕疹人士而言，許多普通食物都是禁忌，例如太高熱量、濃味、多汁。當身體不能代謝熱能，就會化為邪氣、濕氣。舉個例子，肉醬意粉很普通，但芝士、汁醬、肥肉、紅肉，消耗不了的話，就很滯胃濕熱。」

避免消耗不了的熱能累積體內變邪氣濕氣，以下飲品食物宜減少進食（按圖）：

濕疹人士飲食禁忌，由註冊中醫師徐澤昌博士建議。（01美術製圖）

+ 8 + 8 + 8

徐澤昌提醒，跑步行山有助消耗熱量，加上排走濕氣，對根治慢性濕疹有幫助：「正氣是身體抵抗疾病的能量，但當體內邪氣長期潛伏，我們與之共處後，身體的臟腑和正氣漸漸被削弱，正氣不足，就會引發各種疾病。」

所以，濕疹人士平日飲食當以清淡為主，別讓邪氣濕氣累積體內，以免到了「頂唔順」的一天，濕疹爆發就影響訓練和日常生活了。

小貼士 患者可以由每日三餐做起，每餐拍照或手寫記下吃了什麼，好讓醫師詳細了解，看看吃得對不對、夠不夠。