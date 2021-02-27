【Nikel跑跑步】將軍澳一級古蹟線　古觀測台打卡後輕鬆跑山

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）
12月開始介紹將軍澳跑友必跑地方，來到第4個月。
各位跑將，知道將軍澳有一個一級歷史古蹟嗎？「老地方」出發，只需跑2公里左右就到！
文、圖：Nikel Ying跑跑步
由將軍澳運動場出發，約1km多點就到達茅湖山。沿茅湖山的寶琳南路一直跑，空氣清新，環境清幽，是一個跑步練習的好地方。約2.3km位置，就可以跑到一名為茅湖山觀測台的一級歷史建築物。
這個地方既可讓跑者們練習，又讓我們可在這麼接近市區的地方欣賞到一級歷史古蹟，大家又怎可錯過呢 !
茅湖山觀景台頗具特色，不同角度配合光影，都可以拍出漂亮「打卡」照。
將軍澳一級古蹟線
路線(一)：將軍澳運動場出發 >寶康路 >寶順路 >靈實醫院 >寶琳南路(茅湖山段) >茅湖山觀測台(2.3km) >馬游塘路 >馬游塘路/寶琳路交界涼亭(4.8km) >寶琳路 >寶琳北路 >翠林邨(7km) >寶琳北路油站(寶琳邨對出)(7.7km) >寶靈路 >將軍澳醫院 >昭信路 >坑口文曲里公園 >回到起點將軍澳運動場
總長：約11km
補給位置 : 馬游塘路/寶琳路交界涼亭汽水機(4.8km), 翠林體育館(7km), 寶琳北路油站(寶琳邨對出)(7.7km)
打卡位 : 茅湖山觀測台(2.3km)
從我們的「基地」將軍澳運動場出發，前往茅湖山（按圖放大）
寶琳南路茅湖山段是一個上上落落的路段
慢慢跑上茅湖山（按圖放大）
這座貌似堡壘的建築，名為「茅湖山觀測台」，已被古物古蹟辦事處於2009年列為一級歷史建築。何時建成難以確定，只知文獻顯示早於1898年英國租借新界前已建成，估計為清朝佛堂洲海關的觀測台，作觀測佛堂門航道之用。
在陽光的照射下，觀測台份外宏偉
觀測台以深灰色火山岩建成，圓形塔樓模樣的瞭望塔，在香港極為罕見。長篇大論過後，欣賞了古蹟，還是打咭最實際！建築物的古舊感覺，跟我們現代的跑步裝束形成了強烈的對比，拍出來的照片有著強烈的衝擊感。
進入觀測台內，想像一下古時守衛觀測的情景
離開茅湖山，繼續跑跑山（按圖放大）：
下山之後，跑回程寶琳/坑口（按圖放大）
沿路可以欣賞到將軍澳其他地方的風景
11公里又上斜又跑山，擔心「頂唔順」，有一條較短的Plan B，大約7公里。到達茅湖山觀測台後，沿寶琳南路跑往調景嶺方向，然後再沿海濱回程往將軍澳運動場。
路線(二)：將軍澳運動場出發 >寶康路 >寶順路 >靈實醫院 >寶琳南路(茅湖山段) >茅湖山觀測台(2.3km) >寶琳南路 >翠嶺路 >調景嶺站(5km) >將軍澳海濱長廊 >回到起點將軍澳運動場
總長：約7km（括號內為里數）
補水位置 : 調景嶺站便利店(5km)
Plan B：離開茅湖山觀測台，不跑山，回平路（按圖放大）
跑步路線可按自己的喜好，里數可長可短。最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。
【Nikel跑跑步系列】
🐕🐕跑步知識：跑步被狗追，如何保命？🐕🐕
徐國峰分享的運動知識：（按圖放大）
「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）
💡💡同場加映，川內優輝教練津田誠一的跑步哲學：💡💡
Facebook 專頁:Nikel Ying 跑跑步Instagram:nikelying
MeWe: Nikel Ying 跑跑步