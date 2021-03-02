川內優輝100次Sub 220獲健力士授證　超級鐵人式比賽密度跑馬拉松

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-02 17:44

日本「最強市民跑者」川內優輝去年12月出戰日本防府馬拉松，雖然屈居亞軍，但他跑出2小時10分26秒，達成第100次跑入2小時20分（Sub 220）的成就。 他的百次「Sub 220」壯舉刷新世界紀錄，今日（2日）正式獲健力士世界紀錄授予證書。

現年33歲的川內優輝，2009年大學4年級生時參加人生首個馬拉松（別府大分每日馬拉松），以2小時19分26秒達成人生首個「Sub 220」。他在2019年辭去公務員工作，轉任職業馬拉松選手，專注訓練，成績大躍進。去年他在疫情下出戰日本防府馬拉松，造出2020年個人最佳時間，同時達成「百次220」的壯舉。

日前琵琶湖馬拉松，他更以2小時07分27秒刷新歷來個人最佳時間，這個PB已塵封8年之久。

【跑步】川內優輝防府馬造2020個人最佳成績 生涯第100次跑入220

33歲的川內優輝在去年12月達成「百次220」壯舉，今日獲健力士世界紀錄授予證書。（網上圖片）

世界紀錄見證馬拉松人生

川內在2018年3月18日於萬金石馬拉松跑出2小時14分21秒、第78次完成「Sub 220」後，便向健力士世界紀錄申請列入「2小時20分內完走馬拉松最高數目」紀錄。去年把紀錄改寫至100次，今日他宣布獲得確認為世界紀錄保持者。

他在記者會分享喜悅：「跟其他健力士紀錄相比可能不算是一回事，但這記錄了我的馬拉松人生。今後，希望能保持健康，繼續完成第150次、200次『Sub 220』。」

他續說：「我不是日本最快，更不是最強的跑手，但我自6歲起便一步一步堅持過來，最後有了這個紀錄的誕生。」

川內優輝在12年間完成107場全馬，平均每年參加9場賽事，不斷向紀錄進發。（GettyImages）

參賽頻度驚人 年均9場全馬

川內在12年間跑過107場全馬，當中只得7場未能「Sub 220」；2014至15年，他一年跑了13場全馬，僅一場賽事無緣「Sub 220」。據日媒統計，他在12年來平均每年有9場賽事，即每40日便完成一場馬拉松，相當「黐線」。他最光輝的時刻，必是2018年在世界六大馬拉松之一的波士頓馬拉松，他以2小時15分58秒封王，一戰成名。

川內優輝12年間全紀錄：

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