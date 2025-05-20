跑步｜照顧者靠跑步紓解壓力　「繃緊橡筋」重新感受生活樂趣

由將軍澳運動場出發跑出去海旁，繞過日出康城經橋再回到運動場，一圈約5公里。每逢周日，將軍澳的「City Runners 全城跑團」跑手沿着這條路練跑，當中包括38歲的Mandy。

Mandy不是精英跑手，但每周一次的恆常活動，對她而言尤其重要。她是一名照顧者，照顧長期病患的媽媽，曾經心力交瘁，猶幸跑步讓她這條「繃緊橡筋」放鬆，重新感受生活樂趣。



Mandy開始恆常跑步，是她一年前在Facebook看到免費跑班的宣傳，於是「膽粗粗」報名試試。當時，照顧者的生活已令她身心俱疲。

「那段時期，精神很緊張，感覺所有的注意力都放在媽媽身上，完全忽略了自己。」Mandy的父親幾年前離世，媽媽因此身心轉差，Mandy作為主要照顧者，承擔起家庭的更多責任。惟媽媽頻頻來電，她就像條繃緊的橡筋，「隨時可能斷裂，甚至因此失眠」。

作為照顧者，Mandy曾經身心俱疲，但跑步令她重新感受生活樂趣。（公關提供）

曾經嘗試「煲劇」放鬆，沒想到緊湊的劇情反讓Mandy更焦慮，不知所措之際，她想起一個老生常談的道理：運動使人快樂。

她起初跑步沒有什麼規劃，隨心所欲、沒有目標，哪怕跑姿不標準，短短幾公里路，跑畢身心舒暢。「別人說運動時會產生安多酚，我跑步時真的感到興奮，更暫時忘卻煩惱。」找到紓壓良方，Mandy開始留意跑步相關資訊，因此成為免費跑班一員，跑步生涯也開始改變，她笑說：「以前完全不講究跑姿或配速，純粹是為了放鬆心情，但經跑班的專業指導後，明白跑步其實是一件事；以往如時間許可，我會參加比賽，但只求影相和不被DQ（取消資格）就可以了，現在跑步令我有小成功的感覺，每次訓練達到要求，成功感令我想繼續跑。」

從「社交跑手」轉變為一個有目標、有計劃的跑者，Mandy現在每周至少跑4次，某些日子在送小朋友上學後，更會把握上班前的兩小時，到尖沙嘴海旁晨跑，「相比起以前趕回家補眠，跑後感覺整個人更精神」。

Mandy參加「City Runners 全城跑團」訓練後，透過跑步找到了紓壓的出口 。（公關提供）

除了逢星期五的恆常跑班，Mandy更加入「JC Fit City賽馬會好動城市計劃」的「City Runners 全城跑團」，逢周日在將軍澳輕抒步頭，社群的支持給了她動力，更令她結識一群積極向上的朋友。

「以前累了就不想跑，但現在有一班人一起，反而成為了一種動力。」Mandy認為跑團的氛圍感染了她，跑手間的力量也讓她不再感到孤單。

「City Runners 全城跑團」。（公關提供）

作為照顧者，Mandy曾經將所有的精力都放在母親身上，但透過跑步她學會了轉移注意力，並與母親分享自己的跑步經歷，她直言只有身心狀態良好，才能更好地照顧家人。

「跑步讓我變得更堅強，內心也更強大。」Mandy希望透過自己的故事，鼓勵更多照顧者找到屬於自己的減壓方式。雖然Mandy目前專注於10公里賽事，但她對未來充滿期待，首先做到堅持跑下去，更希望無傷跑步。「這樣，跑步才能成為生活中不可或缺的一部分，因為已成為了習慣；我知道只要堅持下去，就會有不一樣的自己」她堅定地說。

「這一年跑步，我感覺好Hero，好光榮」，Mandy笑着說。

她的故事，提醒我們每一位照顧者：在愛與責任之外，別忘了照顧自己，因為只有當我們身心強大時，才能更好地守護所愛的人。