跑鞋推薦｜ASICS KAYANO 32開售兼辦巡迴展覽　三大全能跑鞋上架

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最新跑鞋推薦，來到2025年6月，最矚目的當然是ASICS旗艦級慢跑鞋GEL-KAYANO 32正式登陸香港，更將在港九各大商場舉行「跑之研究所巡迴展覽」，介紹KAYANO 32的最新科技。

其他品牌方面，adidas ADIZERO BOSTON 13與ADIZERO EVO SL、New Balance Rebel v5及NIKE Structure 26，亦已在香港和海外上架。



跑鞋推薦｜ASICS慢跑鞋

ASICS GEL-KAYANO 32

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 32。（公關提供）

一個型號能夠持續出到第32代仍然屹立不倒，足證GEL-KAYANO的實力。作為ASICS的王牌慢跑鞋，緩震及支撐效果深受跑友至愛，今代的KAYANO有多項革新：

1.升級FF BLAST PLUS輕量化中底，改良了的幾何結構將中底前掌高度增加2毫米，加強前掌緩衝效果和舒適度；

2.鞋身比上一代減輕5克，男裝US9約重298克；

3.鞋面升級為工程提花網眼鞋面，輕薄透氣；

4.鞋舌兩側新增舌翼，更加貼腳，令步履更舒適穩定。

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為宣傳GEL-KAYANO 32，ASICS將會舉辦「跑之研究所巡迴展覽」，首站將於6月6日在啟德體育園開幕，隨後巡迴PopCorn及港九新界六大商場，ASICS大中華區高級總裁、前ASICS人體工學研究所（ISS）所長西脇剛史博士親臨啟動開幕儀式，介紹GEL-KAYANO 32的技術。

ASICS跑之研究所展覽日程

6月6至8日 啟德零售館2 G樓中庭

6月6至8日 將軍澳PopCorn 1期1樓中庭

6月12至15日 THE SOUTHSIDE LG中庭

6月13至15日 德福廣場1期地下中庭

6月19至22日 V City MTR層中庭

6月19至22日 荃灣廣場L1中庭

6月28至7月1日 屯門市廣場1樓中庭

6月29至7月2日 荷里活廣場1樓明星廣場



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跑鞋推薦｜New Balance慢跑鞋

New Balance FuelCell Rebel v5

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell Rebel v5。（New Balance圖片）

碳板早已不再是快跑鞋專利，加入碳板的萬用跑鞋比比皆是，Rebel卻是New Balance旗下的非碳板鞋，但快跑表現依然不俗，全賴FuelCell中底加入品牌獨有技術的PEBA物料。根據外國網站鞋評，Rebel v5的中底厚度增加了5毫米，跑起來更具回彈力。品牌亦改善了鞋領和鞋舌設計，腳感更加舒適。

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell Rebel v5。（New Balance圖片）

跑鞋推薦｜adidas全能跑鞋

adidas ADIZERO BOSTON 13

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO BOSTON 13。（公關提供）

BOSTON系列擁有不少「粉絲」，第13代已經正式上架。跑鞋以應付Tempo Run為設計藍本，今代有三項主要變動：

1.中底泡綿增加13.8%的Lightstrike Pro；

2.鞋舌和鞋領配搭軟墊；

3.LIGHTTRAXION外底首次使用於BOSTON系列。這個使用於ADIZERO ADIOS PRO 4中的外底，圖案結構針對性放置在最需要的地方，以減輕重量而不失抓地力。

跑鞋推薦｜adidas全能跑鞋

adidas ADIZERO EVO SL

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO EVO SL。（公關提供）

adidas ADIZERO EVO SL的設計靈感源自頂級競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，雖然由價錢到設計都屬於平民級，中底沒有碳板，但中底全掌Lightstrike Pro泡沫，輕巧柔軟，工程網狀鞋面亦在適當部份提供支撐，跑鞋表現絕對稱職有餘。

為了宣傳adidas ADIZERO EVO SL新色上市，adidas聯乘咖啡店Cupping Room，推廣Coffee Run文化：

1. 6月7日至6月15日

Cupping Room故宮及海港城分店設「adidas x Cupping Room: Feel Fast – Coffee Run」全新店面

2. 6月7日至6月30日

所有Cupping Room門市提供adidas x Cupping Room餐單，由著名烘焙師Ricky Wong為ADIZERO EVO SL概念設計的主題餐點，當中更有運動朋友必備的高蛋白餐點

（公關提供）

adidas亦將於舉辦兩場Coffee Run， adidas Runners 可於adidas Running App報名免費參加。

日期：6月15日

時間：上午8時30至10時

地點：西九故宮文化博物館Cupping Room

日期：6月22日

時間：上午8時30分至10時

地點：上環Cupping Room

（公關提供）

跑鞋推薦｜NIKE全能跑鞋

NIKE Structure 26

跑鞋推薦｜NIKE Structure 26。（公關提供）

Structure與Pegasus和Vomero是NIKE旗下三大日常跑鞋，主打長距離慢跑和日常訓練。不過Structure強調支撐和緩震，屬於穩定型跑鞋；中底物料則是ReactX，穩定性和舒適度兼備。

Structure 26將於7月3日上架，有興趣跑友可於NIKE官網購買。