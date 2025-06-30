佐呂間湖100公里超馬｜謝覺偉躍進12分鐘勇奪冠軍：未夠好繼續練

同一個比賽，由去年6小時40分44秒排名第5，到今年以6小時28分39秒勇奪總冠軍，問謝覺偉如何詮釋12分5秒的進步，暱稱「阿歹」的他只道：「辛苦講嚟都冇用，未夠好，繼續練。」

沒有淚水，不爭光環，贏得北海道佐呂間湖100公里超馬後，阿歹只有一片淡然，繼續勤懇地用時間說話。



謝覺偉（中）勇奪北海道佐呂間湖100公里超馬冠軍。（網上圖片）

今屆佐呂間湖100公里超馬之前，阿歹與港隊隊友莊司暘與羅映潮，以及羅映潮的長跑好手男友黃啟樂，一起跟隨村尾慎悅教練到北海道士別市集訓一個月，昨日（29日）一戰的優秀表現，可說是訓練成果的見證。

阿歹表示，賽前與教練把目標步速定於每公里3分50秒，開賽不久就跟上3分45秒的集團。但過了42公里，集團瓦解，當時阿歹排名第10，「我攰，但其他人都一樣咁攰」，於是他開始逐個逐個追上，最終獨自領放，以首名衝過終點。

謝覺偉（右二）與羅映潮（左起）、黃啟樂及莊司暘跟隨村尾慎悅教練（右一）到北海道士別市集訓一個月。（謝覺偉Instagram）

今次是阿歹第二次參戰佐呂間湖100公里超馬，去年他跑出6小時40分44秒，位列第5，自覺意志與同場的日本高手有差距。那麼今年一舉進步了12分鐘5秒，以平均每公里3分53秒的步速跑足100公里，更勇奪冠軍，過去365日，是一場怎樣的淬鍊？

「或許有了兩次超馬的經驗，比賽期間調節得不錯，自覺意志也跟日本跑手接近了，但實力仍有差距。」

「3分50秒的步速是全職運動員必須具備的。」

「辛苦講嚟都冇用，未夠好，繼續練，用時間說話。」

光環與掌聲，都是過眼雲煙，唯有成績與時間，方能錄進史冊，見證運動員與幕後團隊的耕耘與收穫。

休息一天後，謝覺偉把比賽收穫上載到IG Story。（謝覺偉IG）