跑鞋推薦｜adidas PRO EVO 3僅97克史上最輕　倫敦馬拉松打破世績

【編按：倫敦馬拉松2026（London Marathon），肯尼亞跑手薩維（Sabastian Sawe）穿著adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3改寫人類歷史，成為首個在正式馬拉松比賽裏跑進兩小時內的跑手，以1小時59分30秒打破世界紀錄。】

3月的東京馬拉松EXPO，一隻adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3被收藏在透明膠箱內展示，箱內還有一個磅——97.27克——這就是PRO EVO 3的重量（以男裝US 9計算）。

這個系列由2024年首度誕生至今，一直顛覆人類對跑鞋的想像。由港幣3999元的高昂定價，以至（盛傳）跑鞋壽命只得50公里，來到第三代，跑鞋重量突破100克大關，意味着跑鞋科技又揭開歷史新一頁。

當時被收藏在膠箱裏的PRO EVO 3，將在周日（26日）的倫敦馬拉松登場實戰。《01體育》日前獲邀參與adidas的線上記者會，由品牌總部的PRO EVO 3研發團隊親自講解，一雙「Sub-100-gram」的跑鞋是如何煉成。



跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3。（公關提供）

adidas的跑鞋科技在過去十年的「上半場」無疑落後於宿敵Nike，但形勢於「下半場」大逆轉，自ADIOS PRO面世後，adidas逐漸收服失地，甚至藉PRO EVO系列一舉拋離對手，再次領先跑界。

PRO EVO 1於2023年上市即成跑界熱話，索價港幣3999元但跑鞋壽命短暫，固然是原因之一，但其138克的超輕重量，以及LIGHTSTRIKE PRO EVO泡棉的強勁回彈，品牌用科技告訴跑者：PRO EVO很貴，但貴得有原因。

ASICS之後推出Metaspeed Ray，以129克取代PRO EVO成為最輕跑鞋，但隨着PRO EVO 3今年面世，跑鞋重量由PRO EVO 2的138克大幅減至97.27克，跑鞋重量終於跌破一百大關，科技又向前邁出一大步。

跑鞋推薦2026｜各大品牌的頂級競賽鞋重量。（01美術製圖）

作為adidas首對「Sub-100-gram」的跑鞋，也是市面上最輕巧的跑鞋，PRO EVO 3本身就是一個紀錄，問研發團隊在製作PRO EVO 3的過程中，是否朝着一個對人類來說極具意義的目標——正式馬拉松賽事中突破2小時大關，團隊沒有正面回應，但直言PRO EVO 3的定位就是協助跑手跑出過往從未達到的紀錄，研發過程中亦多次在肯雅及埃塞俄比亞與精英跑手合作測試，「這是一雙用來破紀錄的跑鞋」。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3

定價500美元/500歐元

跑鞋科技再次開啟新章，但PRO EVO 3不無缺點，而跑友們亦很清楚這兩個缺點：貴、壽命短。據品牌資料，PRO EVO定價為500美元/500歐元，問團隊PRO EVO 3是否如坊間所說，只能應付一場馬拉松比賽，團隊斬釘截鐵：「這不準確。」不過品牌未有提供相關數據，只強調在測試過程中，邀請不同跑手完成各種距離，眾人對效果表示滿意。

品牌今日推出全球限量200對PRO EVO 3，今年秋季開始將陸續增加貨量，有興趣的跑友可以登記抽籤。周日的倫敦馬拉松，PRO EVO 3將正式落場作賽，看看跑鞋能否為人類馬拉松開創一頁新歷史。

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3只得五組部件。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3。（公關提供）

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3

跑鞋部件解構

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3的賣點必然是一個字：輕。跑鞋重量由上一代的138克減至97.27克，整體輕了接近30%，當中許多部件均有革新：

1.史上最輕LIGHTSTRIKE PRO EVO泡棉

PRO EVO 3用上adidas目前最輕的LIGHTSTRIKE PRO EVO泡棉，品牌沒有詳細列明這隻泡棉的科研數據，但後跟39毫米及前掌36毫米的PRO EVO 3中底，重量比PRO EVO 2的中底輕了50%。

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3的LIGHTSTRIKE PRO EVO泡棉比上一代更輕。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜adidas PRO EVO系列中底，由上至下為第一至第三代。（adidas官網）

2.改用ENERGYRIM取代EnergyRods 2.0

PRO EVO系列一向不使用實心的全掌碳板，而是以五柱形狀設計EnergyRods；來到PRO EVO 3，品牌改用環形的ENERGYRIM，像一個框般為柔韌的泡棉中底加了穩定性，中空設計有足夠空間讓泡棉充分發揮回彈力。

最新LIGHTSRIKE PRO EVO泡棉加上ENERGYRIM，品牌指前掌的力量回饋比上一代提升11%。

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3使用環形的ENERGYRIM碳纖裝置。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜圖為PRO EVO 1的部件，碳纖推進裝置以五柱設計。（adidas官網）

3.借鑑滑水風箏科技設計鞋面

品牌指鞋面工程網布啟發自滑水風箏的技術。記者未有機會觸摸跑鞋真身，但參考有幸於倫敦測試PRO EVO 3的Youtuber「TheRunTesters」影片，鞋面網布極為透薄，鞋舌沒有多餘布料層，只得後跟位置有薄薄的工程棉保護腳踭。

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜adidas PRO EVO系列鞋面物料，由上至下為第一至第三代。（adidas官網）

4.外底使用Continental™物料

adidas使用多年的外底物料，跑友都十分熟悉。品牌在PRO EVO 3前掌位置加了Continental™物料，提升抓地力之餘又沒犧牲跑鞋重量。

跑鞋推薦2026｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 3。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜adidas PRO EVO系列的外底，由上至下為第一至第三代。（adidas官網）