倫敦馬拉松｜亞軍首戰馬拉松即破兩小時　少時曾因練跑被逐出家門

【馬拉松/London Marathon】薩維（Sabastian Sawe）在倫敦馬拉松締造人類歷史，成為首個在正式馬拉松比賽中突破兩小時大關的人，他以1小時59分30秒改寫世績，也延續了個人的馬拉松不敗戰績。

其實亞軍跑手、埃塞俄比亞的基查爾查（Yomif Kejelcha）同樣跑出Sub 2佳績，時間為1小時59分41秒，11秒之差令他與人類歷史擦身而過，但別忘記他才第一次跑馬拉松——他第一次跑馬拉松就已突破兩小時大關！



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薩維賽後也不忘感謝基查爾查，因為後者是唯一一個能與他鬥到最後的選手，兩人互相砥礪方有今天的Sub 2馬拉松歷史。今年28歲的基查爾查本身也曾經是世界紀錄保持者，他於2024年華倫西亞半馬以57分30秒打破世績，不過後來被跑出57分20秒的烏干達跑手Jacob Kiplimo超越。田徑場上，他在2019年及2025年的世界錦標賽奪得男子1萬米銀牌。

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倫敦馬拉松是基查爾查的馬拉松處子戰，他與薩維可說是鬥到最後，跑到1小時55分左右才被薩維甩開，最終只能在後面望着薩維改寫人類歷史，衝線之後祝賀了薩維，他便立即站在一旁嘔吐。

11秒的距離令基查爾查成為配角，但別忘記他才第一次跑馬拉松就締造Sub 2佳績，他小時候為了全職練跑而放棄學業，被爸爸逐出家門，今日用行動證明自己沒有辜負當天的決心。兩個新一代「跑神」已經接過傑祖基的棒正式登基，未來的馬拉松應該比從前更精彩。