港珠澳半馬2026.11.15舉行　新增十公里+路線圖+報名詳情+限時

「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026」（下稱港珠澳半馬）將於2026年11月15日舉行，今年新增十公里組別，同時升格為世界田聯白金級路跑賽。本文詳列港珠澳半馬2026的路線、報名詳情、名額及報名費等。



港珠澳半馬2026｜路線圖及基本資料

日期：2026年11月15日（星期日）

組別及名額：

十公里 2000個

半馬拉松 8000個

路線圖：

港珠澳半馬2026｜半馬路線圖。（官網圖片）

港珠澳半馬2026｜十公里圖片。（官網圖片）

港珠澳半馬2026｜報名詳情

報名日期：

達標跑手優先報名 6月11日下午2時至6月15日中午12時

公眾抽籤 6月18日下午2時至7月2日中午12時

報名費：

十公里 450港元

半馬拉松 550港元

港珠澳半馬2026｜賽事獎金及比賽安排

起跑時間：

十公里挑戰組 上午6時15分

半馬拉松挑戰組 上午7時15分

半馬拉松一組 上午7時45分

半馬拉松二組 上午8時15分

半馬拉松三組 上午8時45分

獎金：

港珠澳半馬2026特別獎金（只限挑戰組之香港永久居民參賽者） 名次 半馬獎金（港元） 十公里（港元） 1 3000 1500 2 2000 1000 3 1000 500