港珠澳半馬2026.11.15舉行　新增十公里+路線圖+報名詳情+限時

撰文：普利森
出版：更新：

「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026」（下稱港珠澳半馬）將於2026年11月15日舉行，今年新增十公里組別，同時升格為世界田聯白金級路跑賽。本文詳列港珠澳半馬2026的路線、報名詳情、名額及報名費等。

港珠澳半馬2026｜路線圖及基本資料

日期：2026年11月15日（星期日）
組別及名額：
十公里　2000個
半馬拉松　8000個
路線圖：

港珠澳半馬2026｜半馬路線圖。（官網圖片）
港珠澳半馬2026｜十公里圖片。（官網圖片）

港珠澳半馬2026｜報名詳情

報名日期：
達標跑手優先報名　6月11日下午2時至6月15日中午12時
公眾抽籤　6月18日下午2時至7月2日中午12時
報名費：
十公里　450港元
半馬拉松　550港元

港珠澳半馬2026｜賽事獎金及比賽安排

起跑時間：
十公里挑戰組　上午6時15分
半馬拉松挑戰組　上午7時15分
半馬拉松一組　上午7時45分
半馬拉松二組　上午8時15分
半馬拉松三組　上午8時45分
獎金：

港珠澳半馬2026特別獎金（只限挑戰組之香港永久居民參賽者）

名次

半馬獎金（港元）

十公里（港元）

1

3000

1500

2

2000

1000

3

1000

500

港珠澳半馬2026傑出獎金（男、女子半馬挑戰組參賽者）

總名次

獎金（美元）

總名次

獎金（美元）

1

15000

6

1500

2

7500

7

1200

3

6000

8

900

4

4500

9

500

5

3000

10

300

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