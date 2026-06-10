港珠澳半馬2026.11.15舉行 新增十公里+路線圖+報名詳情+限時
撰文：普利森
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「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026」（下稱港珠澳半馬）將於2026年11月15日舉行，今年新增十公里組別，同時升格為世界田聯白金級路跑賽。本文詳列港珠澳半馬2026的路線、報名詳情、名額及報名費等。
港珠澳半馬2026｜路線圖及基本資料
日期：2026年11月15日（星期日）
組別及名額：
十公里 2000個
半馬拉松 8000個
路線圖：
港珠澳半馬2026｜報名詳情
報名日期：
達標跑手優先報名 6月11日下午2時至6月15日中午12時
公眾抽籤 6月18日下午2時至7月2日中午12時
報名費：
十公里 450港元
半馬拉松 550港元
港珠澳半馬2026｜賽事獎金及比賽安排
起跑時間：
十公里挑戰組 上午6時15分
半馬拉松挑戰組 上午7時15分
半馬拉松一組 上午7時45分
半馬拉松二組 上午8時15分
半馬拉松三組 上午8時45分
獎金：
名次
半馬獎金（港元）
十公里（港元）
1
3000
1500
2
2000
1000
3
1000
500
總名次
獎金（美元）
總名次
獎金（美元）
1
15000
6
1500
2
7500
7
1200
3
6000
8
900
4
4500
9
500
5
3000
10
300