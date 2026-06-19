倫敦馬拉松2027破天荒連續兩日舉行　中籤機會倍增　七月公布結果

抽倫敦馬拉松難過抽居屋，今年4月舉行的倫敦馬拉松，共有破紀錄的11,33,813人參加抽籤，名額卻只有5.9萬個，2027年的報名人數再創新高，超過133萬。

有見及此，賽會今日（19日）宣布2027年的倫敦馬拉松將會連續兩日舉行，參賽人數一下子提升至約10萬人。至於跑友最關心的抽籤結果，將於7月上旬公布。



2027年倫敦馬拉松將於4月24日（周六）及4月25日（周日）上演，賽會強調這個為期兩日的安排僅限於2027年，並非永久做法。

「橫跨兩日舉行，擴大規模至共10萬人參賽，能夠開放更多名額予公眾跑手，也令更多慈善團體和組織參與其中，預計將可籌得超過1.5億鎊的善款，帶來的經濟效益超過4億鎊。」倫敦馬拉松執行長Hugh Brasher表示。

2026年的倫敦馬拉松籌得超過9000萬鎊善款，成為全球籌款額最高的單日慈善活動。賽場上，肯尼亞跑手薩維（Sabastian Sawe）跑出1小時59分30奪冠，打破世界紀錄之餘，也令人類終於在馬拉松路上突破2小時的歷史大關，甚至亞軍的基查爾查（Yomif Kejelcha）也跑出1小時59分41秒，同樣締造Sub 2佳績，季軍的傑里姆（Jacob Kiplimo）的2小時00分28秒，其實也打破了舊世界紀錄。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示：「倫敦是世界體育中心點，很榮幸，倫敦馬拉松將於2027年分兩天舉行，只此一次。」