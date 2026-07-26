跑步比賽資訊｜SPARK RUN回歸路跑全封萬宜路　黃尹雋曾曉彤參賽

SPARK RUN已來到第5屆，將於今年11月1日舉行。今年賽事回歸路跑，全封萬宜路，獲得黃尹雋及曾曉彤等星級跑手參賽。



香港半馬紀錄保持者黃尹雋將參加半馬賽事。（大會提供）

今次SUUNTO SPARK RUN設有5公里、10公里及半馬拉松3條賽道，適合不同人士參與。其中半馬賽道高低起伏，被視為「魔鬼賽道」，皆因全程高低起伏，屬「魔鬼級鋸齒爬升 (713m D+)」，完全沒有平路讓跑手回氣。

在渣馬女子10公里跑三連霸的曾曉彤（Candy），今次會挑戰半馬「魔鬼賽道」，「今次這條賽道非常有挑戰性，因此目標未必會放在時間上面，反而會當作一個高強度的長課訓練，尤其是以斜路練力」。同樣會參加半馬的香港半馬紀錄保持者黃尹雋亦提醒：「目標一定是安全完賽，尤其是大上大落，落斜要特別小心，避免受傷」，兩人不約而同提到，希望今次可以好好欣賞沿途風景。

渣馬女子10公里跑三連霸的曾曉彤，將參加半馬賽事。（大會提供）

除了高難度挑戰，今屆SUUNTO SPARK RUN亦設5公里及10公里賽事，讓不同程度跑手體驗路跑樂趣。「香港四徑超級挑戰」完成者廖科樂，將與跑會「R33」隊友參與 5 公里賽事，他笑說：「（跑短距離）因為想盡快入東壩睇風景」。剛於兩個月前創立跑會「Pony Rush」的蔡寶欣（Pony），將與隊友一起出戰 10 公里賽事，並期望在「最速跑會奬」及「跑會叠馬奬」取得佳績，「一個人跑似修煉，一班人跑感覺就開心一點，我兩樣都喜歡，不過今次就希望跟跑會隊友一齊跑，一齊玩」。

今屆賽事設有慈善接力賽，以4棒接力形式完成10公里賽事。（大會提供）

今屆賽事還有「ROCKIT 10公里慈善接力賽」，以4棒接力形式完成10公里賽事，報名費將撥捐藍宇宙海洋保育基金及香港傷健共融網絡。將參加慈善接力賽的⁠「藍宇宙海洋保育基金」創辦人余曉彤（Hidy Yu）表示：「我們基金主要從事海洋工作，例如會派潛水員清理水底的垃圾。我自己喜歡行山及潛水，東壩都是潛水勝地，今次就可以欣賞一下『地面』的東壩風景。」她將會跟黃子澄（Dada）、「猛龍隊」的視障跑手莫儉榮（Kim）及其領跑員鄭惠珊（Joyce）一起組隊參賽。

主辦單位賽事總監麥凱玲總結道：「我們的口號是Dare to dream, Find your fire，今次賽事由籌備、申請封路、以東壩錨形石為設計主軸，到邀請不同跑手參賽，都是排除萬難，有幸最終可以做到，為的就是希望喚起大家對跑步對做運動的一團火！希望大家能參加這個這麼有香港特色的跑步賽吧。」