跑鞋推薦｜New Balance最新競速跑鞋實測　間歇跑節奏跑升級利器

跑手Jeff去年開始認真跑步，立即定下「Sub 3」完成八大馬拉松的目標，他將在十月踏上征程前往美國，向人生初馬進發。

今年盛夏是Jeff的備戰高峰。在速度、里數和強度兼備的重點課節，他穿上New Balance最新上市的全新型號SuperComp Rebel（SC Rebel）及來到第六代的競速碳板跑鞋SuperComp Elite v6（SC Elite v6），兩對跑鞋的強勁推進，讓他穩定地發揮速度，尤其適合長距離間歇跑和節奏跑。

攝影：鄭子峰



跑鞋推薦2026｜New Balance推出兩款跑鞋，包括全新型號SuperComp Rebel（SC Rebel，左）及競速碳板跑鞋SuperComp Elite v6（SC Elite v6，右）。

「其實我的爸爸也是長跑愛好者，從小已看到他跑馬拉松，又參加毅行者」，所以Jeff在中學階段已接觸長跑，曾經跑過10公里。雖然之後被籃球吸引，更成為籃球校隊一員，但他心中始終沒有忘記跑步這回事，「大學時我說過，我一定會好好跑一個馬拉松」。

十多年後，因為工作關係，Jeff聽到不少長跑愛好者的故事，「跑步魂」被喚醒，決意兌現大學時的承諾。他的跑步歷程與大部份跑者無異：先是上網尋找訓練計劃，繼而報名參加比賽，雄心壯志跑個好時間卻「爆偈」收場；檢討之後，既然自覺可以跑得更好，於是加入跑會的跑班，練得更有系統。

跑鞋推薦2026｜Jeff正在積極備戰六大馬拉松。

Jeff期望以「Sub 3」（3小時以內）完成八大馬拉松，未曾征服42.195公里的他，將以十月的芝加哥馬拉松為第一站。今個盛夏正值他的訓練高峰期，除了以長課累積里數，長距離的間隔跑和節奏跑都是他的重點課節，他以訓練實測今月上市的New Balance SuperComp Rebel和SuperComp Elite v6，兩對跑鞋在步速3:30至4:15的訓練中，表現尤其出色。

跑鞋推薦2026｜New Balance SuperComp Rebel。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6。

跑鞋推薦2026｜New Balance SuperComp Rebel

全新型號速度訓練鞋

Super Shoes的概念今年在訓練鞋的範疇發揚光大，SC Rebel正是New Balance「超級訓練鞋」的最新力作。中底使用品牌最新研發的Infinion泡棉科技，與高階競速碳板鞋SC Elite v6相同規格，提供柔軟的緩震功能；前腳掌內嵌碳纖維Pebax推進板，提供微妙的推進，並為厚底泡棉提供穩定性。鞋面採用透氣網布，結合FANTOMFIT技術，加強由前掌、中足到後跟的包覆力，避免腳掌在跑動時有多餘擺動。外底以耐磨抓地為主調，足以讓跑手應付500至800公里的強度訓練。

New Balance SC Rebel Spec

重量：218克（男裝US 9.5）/174克（女裝US 7）

前後掌落差：4毫米（前掌36毫米/後跟40毫米）

男、女裝SC Rebel各設黃色及灰白色



跑鞋推薦2026｜SuperComp Rebel是New Balance最新推出的「超級訓練鞋」。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Rebel是New Balance最新推出的「超級訓練鞋」。

跑鞋推薦2026｜New Balance SuperComp Rebel

試後感：強勁推進完美展現「四分披」

跑鞋推薦2026｜New Balance SuperComp Rebel測試內容 1.輕鬆跑 地點：屯門碼頭一帶，平路為主 距離：14公里 配速：5分20秒至5分30秒 2.間歇跑 地點：青衣運動場 距離：8X800米 配速：3分30秒至3分40秒 【以下跑鞋試後感以第一身形式撰文】

跑步一年，今次是第一次嘗試New Balance的跑鞋。將SC Rebel拿上手，第一個印象就是輕巧，加上試鞋前做了一點「功課」，知道跑鞋中底內藏碳板，所以感覺SC Rebel是一對甚為進取的跑鞋，以致我以一課14公里輕鬆跑來「迎接」這對新跑鞋，跑起來其實不太輕鬆。

不輕鬆並非因為SC Rebel不稱職，而是跑鞋本身設定就主攻速度，5分20秒至5分30秒是我輕鬆跑的配速，但跑的時候明顯感到中底的Infinion泡棉和碳纖維Pebax板一直將我向前推，我有一段路任由跑鞋發揮，推到步速「五分頭」甚至「四分尾」，跑起來遠比「520」至「530」順暢。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Rebel適合長距離的間歇跑。

然而根據課表，當日是輕鬆跑課節，我不能任意加速，當SC Rebel的推進力將我的步幅拉大，我要控制速度減低步頻，我平時的步頻大約每分鐘176，當日是172，整體跑起來感覺有點「卡住」。我亦因為花了氣力控制步幅和步頻，小腿肌肉略見疲累。

這課輕鬆跑的疲憊反而令我更期待之後的訓練，那是一課運動場間歇跑，要跑8隻800米。3分30秒至3分40秒的配速屬於SC Rebel的「射程範圍」，中底的強勁推進力令我跑出適合的步幅和步頻，不像慢跑時「卡住卡住」，但當我在課後紓緩慢跑略略加速，由4分30秒逐漸加到4分05秒，打算進一步測試跑鞋，我認為SC Rebel在這個配速的表現是完美。即使已完成整課間歇跑，消耗了一定程度的體力，但跑鞋明顯幫助我「慳力」地跑出「四分頭」的配速，整體感覺「順住去」。除了因為中底的回彈推進，外底夠抓地亦應記一功，特別在運動場彎位的發揮，更是爽朗俐落。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Rebel的中底配備Infinion中底泡棉科技，與SuperComp Elite v6同級。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6

全新中底提升能量回饋

SuperComp Elite v6是New Balance最高階的競速碳板跑鞋，專為跑者在長距離比賽突破個人紀錄而設。來到第六代，SC Elite v6首次使用最新研發的Infinion中底泡棉科技，根據品牌研究數據，Infinion中底能夠顯著提升緩震能力，並帶來高達87%的能量回饋，特別適合長距離競速。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6外型的性能，都深得跑手Jeff喜愛。

專利Energy Arc幾何結構配合全新升級的全掌碳板，也是SC Elite v6的重大更新，特別是鞋頭位置採用更厚實的設計，令前掌個性更加鮮明，有利前掌着地的高手將每一步的動能轉化為流暢推進力。

跑鞋重量方面，男裝US 9.5僅重184克，比上一代輕15%，這是受惠於中底的鏤空結構及輕量化配方，以及鞋面的極輕量透氣半透明網布。

New Balance SuperComp Elite v6 Spec

重量：184克（男裝US 9.5）/154克（女裝US 7）

前後掌落差：8毫米（前掌32毫米/後跟40毫米）

男、女裝SC Elite v6各設黃色及橙色



跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6非常輕巧透氣。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6女裝設有橙色。

跑鞋推薦2026｜New Balance SuperComp Elite v6測試內容 1.節奏跑 地點：室內跑步機 距離：10公里（另加熱身及紓緩跑各3公里） 配速：平均4分06秒 【以下跑鞋試後感以第一身形式撰文】

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6

試後感

執筆之時，我只測試了SC Elite v6一次，那是一課跑步機10公里Tempo Run，配速由4分13秒開始加到「四分披」，正式訓練前後還有熱身及紓緩跑各3公里，總計16公里。這次測試令我對SC Elite v6留下極佳印象，用四個字形容就是「人鞋合一」。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6應付節奏跑時能夠全程穩定輸出。

誠然，論市場上各款競速碳板鞋，SC Elite v6不是最「兇狠」的一對，但換來的是相對穩定的安全感，由一穿上腳到踏上跑步機一直加速跑動，駕馭跑鞋沒有辛苦的感覺，所以能夠好好運用Infinion中底泡棉加全掌碳板，以之應付「四分披」，基本上可以任由跑鞋推進，亦不必額外使用自身肌力去穩住步履，而且中底的幾何弧度有助中掌到前掌的過渡，我感到自己全程都在穩定輸出，沒有額外浪費體力。

由於未曾穿著SC Elite v6認真跑街（僅拍攝時在一小段路來回跑），跑鞋在瀝青路面的表現仍有待測試。不過以SC Elite v6那種爽朗的腳感，我相信它可以幫助跑手安全完成相對高速又長途的節奏跑，作為比賽鞋也是可靠的選擇。

跑鞋推薦2026｜SuperComp Elite v6配備專利Energy Arc幾何結構及全新升級的全掌碳板。