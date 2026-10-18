跑鞋推薦｜ASICS YOGIRI SPEED實測　硬朗跑感適合短途配速跑

ASICS S4系列曾經是日本獨賣，第二代S4+ YOGIRI去年終於來到香港，第三代的「進化版」YOGIRI SPEED上月在香港上市，本地長跑好手黃芷銦在參加10月上旬札幌半馬拉松前，曾在一課訓練試穿。她認為YOGIRI SPEED是間歇跑或短途配速跑的好幫手，但始終跑鞋反應快之餘亦較硬，未必適合身重跑手。

攝影：楊宇翹



跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

ASICS S4系列以協助跑手達到馬拉松「Sub 4」為定位，第一代開始已配備碳纖維板，協助跑手發揮速度。來到最新一代的YOGIRI SPEED，根據ASICS官方公布，主要有兩項革新：

- 全新全掌碳板：全掌碳板的前掌位置增加闊度和上翹角度，為跑手每次蹬離地面時提供向前推進力，引導步伐過渡。

- FF LEAP與FF BLAST PLUS雙層中底：上一代S4+ YOGIRI的雙層中底，上層是輕量化的FF TURBO PLUS，相對柔軟，下層則是主打穩定性的FLYTEFOAM。來到最新的YOGIRI SPEED，中底物料升級，上層首度採用全新的FF LEAP泡棉，配合下層輕盈回彈的FF BLAST PLUS泡棉。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦｜YOGIRI SPEED試後簡評

ASICS YOGIRI SPEED實測 訓練內容 步速 熱身 5:20至5:40 主要跑步練習（一） 4:12至4:17，跑15分鐘 主要跑步練習（二） 4:08至4:12，跑15分鐘 練習後紓緩 跑15分鐘

ASICS YOGIRI SPEED給我的第一個印象是：硬。第一次穿著時，我在柏油路熱身輕鬆跑，跑起來緩震感覺不算強烈，不太適應腳感。不過多穿幾次之後，感覺明顯好一點，所以特別提醒大家，YOGIRI SPEED不能「即食」，一定要花點時間「開鞋」。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

熱身之後，我轉移陣地到運動場泰坦地練習，跑鞋的四平八穩令我非常深刻，每一步都沒有平時穿碳板鞋那種左搖右擺的感覺。與上一代的S4+ YOGIRI相比，YOGIRI SPEED的中底厚度由前掌33.5毫米/後跟39.5毫米，輕微增加至前掌34.5毫米/後跟39.5毫米，前後掌落差卻由6毫米微調至5毫米，較細的足跟差令YOGIRI SPEED雖然也很「推」，但推進感覺不像其他最高階的碳板鞋那麼銳利，加上本身偏硬，跑起來變相雙腳轉換節奏較快較密，步頻亦因此增加。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

ASICS為S4系列擲下馬拉松「Sub 4」的市場定位，YOGIRI SPEED作為這個系列的第三代繼承者，跑鞋設定自是以4小時內的全馬為目標，所以其偏硬的中底和整體穩陣的跑感，都是針對腿部肌力及小肌肉未能應付高階競速碳板鞋的中階跑手，用以應付接近4小時的跑步征程。

跑鞋推薦2026/2027｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

跑鞋對腳部和關節的確有保護性能，不像高階型號那麼進取，但我始終覺得跑鞋偏硬，緩震感覺不強，跑速較慢的跑手要在這種腳感下長時間跑動，效果會是如何呢？我暫時未能判斷，可能要再多加嘗試。至於YOGIRI SPEED對我來說的最大用途是間歇跑或8至10公里的短程配速跑，若要應付20公里至馬拉松的路程，我會選擇帶點柔軟的型號。