台北直擊游學修與香港跑者挑戰New Balance 10K　汗水中突破自己

星期天早上的台北大佳河濱公園，近7000名跑手沿着青蔥草地與基隆河畔，一起在2026 NB 10K城市路跑系列賽揮灑汗水，當中有藝人游學修和五名香港跑手的身影。

雖然突如其來的炎熱天氣令跑手們感受到非一般的11月，但如游學修賽後一句總結，「長跑是一場關於累積的修煉」，眾人即使面對挑戰，但仍突破自己，從備戰到比賽的兩個多月，當中的一點一滴，將成為跑手們繼續邁步向前的動力。

01體育台北直擊



游學修前往台北參加2026 NB 10K城市路跑系列賽，在基隆河畔揮灑汗水挑戰自己。（李思詠攝）

來自跑團Weak Ends Here的跑手Angus（左起）、Vanies、Kiko和阿暉，為了2026 NB 10K城市路跑系列賽，備戰兩個多月。（李思詠攝）

香港跑手喜歡到海外參加比賽，除了傳統的馬拉松，10公里也是好選擇，好像11月1日舉行的NB 10K城市路跑系列賽（下稱台北NB 10K），今年來到第二屆，平坦寬闊的大佳河濱公園賽道、風景怡人的基隆河畔，是香港難得一見的長跑勝地，吸引接近7000名長跑愛好者參與。

藝人兼跑步公會JFRT執行教練游學修，以及來自跑團Weak Ends Here的跑手Angus、阿暉、Kiko、Vanies與教練Maverick，早在夏季已把台北NB 10K列入長跑賽季的比賽清單，經過兩個多月的備戰，終於迎來比賽的大日子，展現訓練成果。

在近7000名跑手的參賽者名單中找到自己，游學修當然要拍照留念。（李思詠攝）

游學修提早抵達台北，先在信義區領取選手包。（李思詠攝）

眾人提早幾天抵達台北，周五先在信義區的台北NB 10K EXPO領取選手包，賽前周末更來了一課Shakeout Run，大夥兒跟隨New Balance的專業教練熱身，接着從New Balance Run Hub出發，圍繞台北地標101大樓跑了兩公里，為周日早上的比賽預熱。游學修賽前坦言，近日忙於工作，少了時間跑步，這一課Shakeout Run正好讓他重拾與跑鞋SC Rebel「並肩作戰」的感覺：「SC Rebel與SC Elite v6同期上架，SC Rebel具有回彈力之餘亦相對穩定，適合我目前的水平，比賽時較為安心。當然我更希望穿著SC Elite v6，因為這意味着我的能力提高了，只要持之以恆訓練，總有一日可以達到目標。」

2026 NB 10K城市路跑系列賽前一天，大會特別舉辦Shakeout Run為比賽預熱。（李思詠攝）

游學修與一眾跑手在Shakeout Run圍繞台北地標101大樓跑了兩公里。（公關提供）

New Balance Run Hub是跑步概念店，設於亞洲主要城市包括台北、東京、首爾、上海，跑者能在這個基地互相交流。（李思詠攝）

在New Balance Run Hub裏，跑手可以了解品牌整個跑鞋矩陣。（李思詠攝）

Shakeout Run當日，台北迎來秋意，眾人十分期待在翌日的比賽創造佳績，特別是首次到海外參賽的Weak Ends Here跑手Kiko與Vanies，「涼快天氣減少比賽變數，希望一夜好眠，好好享受比賽」。不過一覺睡醒之後，台北的天空萬里無雲，猛烈陽光令比賽日早上的氣溫高達攝氏29度，對跑手來說無疑是一大挑戰。大夥兒在開賽前一小時便來到會場，游學修在公園一隅花了約半小時獨自熱身，帶點緊張的他雖說心情平靜，但也不諱言有點擔心炎熱天氣影響發揮。

大會邀請了多名創作者出席2026 NB 10K城市路跑系列賽。（公關提供）

基隆河畔的公園賽道平坦，是台北的長跑勝地。（公關提供）

比賽於7時30分鳴槍起步，跑手從大佳河濱公園圓形廣場出發，沿基隆河畔跑到觀山河濱公園，在6公里位置折返，跑過迎風河濱公園後，看到大直橋便進入最後直路，朝着終點衝線。

在游學修與五名香港跑手中，率先衝過終點的是Angus，時間是42分07秒，接着是阿暉（45分14秒）、Kiko（49分44秒）及Vanies（55分05秒），其中Kiko更達到賽前定下的目標，在50分鐘內完成全程。她賽後興奮說：「我為今次的台北之旅緊張了兩個月！非常感恩順利完成全程，更達到賽前定下的目標時間。」她又感謝教練Maverick全程陪伴在側，「他一直帶住我的步速，我跑快了又提我留意心率」。

游學修以1小時05分完成2026 NB 10K城市路跑系列賽。（李思詠攝）

Kiko（左）跑出49分，達到賽前目標，賽後特別感謝教練Maverick全程帶跑。（李思詠攝）

至於賽前已自言是「怕熱一族」的游學修，終以1小時05分跑畢10公里。他賽後打趣呼籲大眾關注全球暖化問題，「11月了，竟然要跑一場差不多30度的比賽」，儘管比目標時間慢了兩分多鐘，甚至比個人最佳時間慢了接近十分鐘，但阿修坦言「力已盡」：「我認輸！太熱了，特別是大約7公里之後，太陽愈來愈猛，不過我跑到後段的心率仍維持在Zone 5，證明我真的盡力了，『有嘅都畀晒出嚟』！」

游學修盡了全力完成比賽，今仗令他更有動力挑戰馬拉松。（李思詠攝）

跑出達標時間，固然值得欣喜，但從決定起跑一刻開始，像Kiko在備戰的兩個多月裏一直緊張，到了比賽當日，阿暉又因為天氣炎熱影響發揮，未能跑出「Sub 40」的目標，游學修甚至用「認輸」總結今仗，當中有忐忑、擔憂、失落，也有快樂、滿足、甚至暗暗地沾沾自喜之時，這種「愛恨交纏」不就是長跑的有趣之處？冀盼了兩個多月的台北之旅畫上句號，但絕對不是終章，就如游學修賽後總結：「長跑是一場關於『累積』的修煉，跑得不快也不要緊，只要慢慢訓練、慢慢累積，終能達到目標，最重要是願意起步。」揮灑汗水過後，跑手們將帶着台北之旅的一點一滴，繼續邁步向前，跑向心中的目標。

游學修認為，長跑是一場關於「累積」的修煉，只要慢慢訓練，終能達到目標。（李思詠攝）

一面完賽獎牌，將成跑手們繼續邁步向前的動力。（李思詠攝）