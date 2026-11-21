跑鞋推薦2026/2027｜跑齡一年的Jeff在十月於芝加哥馬拉松出戰人生初馬前，鞋櫃增添了第四對碳板競速鞋adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。他最終沒有選擇PRO 5作為芝馬戰靴，依舊對PRO 5的前作PRO 4投下信心一票，但賽前以PRO 5跑了一課「4x5K」的配速跑，推進感覺雖不如PRO 4進取，卻穩定地協助跑手發揮自身速度安全完成全程，Jeff認為PRO 5將是他在今個長跑賽季的高階練習鞋不二之選。



跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

adidas ADIZERO ADIOS PRO 5簡介

ADIZERO ADIOS PRO系列來到第五代，PRO 5的最大賣點是承襲了adidas最頂級競速賽鞋PRO EVO 3的科技，以全新碳纖維環形片ENERGYRIM取代之前的碳柱ENERGYRODS 2.0，令跑鞋有更多空間發揮中底LIGHTSTRIKE PRO泡綿的回彈力。根據adidas官方數據，PRO 5的力量回饋（responsiveness）比PRO 4提升了9%。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

鞋面沿用上一代的LIGHTLOCK技術，但今代提升到LIGHTLOCK 2.0，全新設計的鞋面配備透氣區塊、內部支撐帶及升級鞋跟結構，提升跑鞋包覆力。

至於跑鞋整體重量，PRO 5平均重量約177克，比PRO 4減輕23克。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5拆件。（官方圖片）

adidas ADIZERO ADIOS PRO 5 Spec

重量：177克

前後掌落差：4毫米（後跟39毫米/前掌35毫米）



adidas ADIZERO ADIOS PRO 5試後感

一早已決定以PRO 4作為芝加哥馬拉松的比賽鞋，即使PRO 5於九月下旬上市，仍沒打算「轉陣」，畢竟由我去年正式認真練跑，12月第一次參加10公里比賽便穿著PRO 4上線，對於PRO 4在比賽中的表現，始終比較熟悉。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

「芝馬」前我穿著PRO 5跑了一課運動場4x5K，配速由4分15秒加至3分50秒左右，最後一節衝刺一度加至3分20秒。誠然，PRO 5的跑感的確不如我第一次穿著PRO 4時驚艷：PRO 4是一對令我用較少力量仍可維持高速的跑鞋，其回彈與推進令我發揮出彷彿不屬於自己的速度；PRO 5的推進則明顯含蓄一點，在我必須百分百靠自身力量保持速度的情況下協助我續航。雖然PRO 5額外帶來的推進不及PRO 4般勇銳，但相對溫柔的個性令人跑起來非常舒服，全程不會增加肌肉負擔，泛用程度絕對更勝PRO 4。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

PRO 5另一值得一讚之處是鞋面與鞋楦的包覆。記得第一次穿PRO 4時，刮腳兼起水泡，最後更跑到「甩腳甲」，花了一段時間適應；PRO 5由鞋楦設計到物料明顯改善，跑動時腳掌不會在鞋籠內有多餘擺動，全程沒刮腳，跑後亦沒起水泡。我最滿意後跟位置加了海綿，提升舒適度。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

有一點要留意，PRO 5的碳纖維環形片ENERGYRIM外露圍住跑鞋一圈，當我控制步履不周時，容易腳掌內側先着地，導致「腳眼」撞到跑鞋較硬位置，感覺疼痛。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

與其他碳板鞋比較

在我的鞋櫃裏目前有四對碳板競速鞋：PRO 4、PRO 5、Saucony Endorphin Elite 3與New Balance SuperComp Elite v6。要選比賽利器，PRO 4和Endorphin Elite 3肯定是不二之選，後者甚至比PRO 4更兇狠，記得第一次穿Endorphin Elite 3，我甚至覺得腳掌裝了彈弓，推進力極強，要花更多肌力才能駕馭，但絕對是一雙幫助跑手打破個人紀錄的跑鞋。

跑鞋推薦2026/2027｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 4（由上而下）、adidas ADIZERO ADIOS PRO 5、及New Balance SuperComp Elite v6、Saucony Endorphin Elite 3。

PRO 5的個性與SC Elite v6很接近，兩者的推進回彈在競速系列中相對溫和，可以幫助跑手穩定地完成比賽，對小腿肌力的負擔相對較輕。如果想安全地以不錯的速度跑畢全程，PRO 5及SC Elite v6是好選擇。

至於我對於PRO 5的應用，我會將之定位為高階萬用訓練鞋，譬如今次測試跑的4x5K，或者5x3K、甚至尾段需要加速的長課，PRO 5必然是好幫手。