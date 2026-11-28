正式進入全球各地馬拉松賽季，距離渣打香港馬拉松（渣打馬拉松/渣馬）也不足兩個月，在訓練周期的強化期裏，Tempo Run（配速跑/節奏跑）不可缺少。

Tempo Run要求跑手在「微喘但可控」的中高強度穩定配速下持續跑步，跑鞋配備應當具有一定程度的推進力，有助維持速度，同時不失緩震及舒適，尤其備戰全程馬拉松，配速跑距離動輒接近或超過20公里。

資深長跑教練楊肇麟（阿楊）在本文談及選擇Tempo Run跑鞋的概念，並在各個品牌的龐大跑鞋矩陣中，點選適合Tempo Run的跑鞋，跑手們可按自身需要或路感偏好而入手。



你真的需要Tempo Run嗎？

Tempo Run具備一定門檻，阿楊認為，如全馬慢於4小時、半馬慢於2小時15分、10公里慢於1小時，意味着一般慢跑速度已等如比賽速度，「那就未有需要特別選購跑鞋應付Tempo Run，一雙安全、穩定、舒適的Daily Trainer，足以應付這類跑手的需要」。

如全馬達到3小時30分至4小時、半馬達到1小時45分至2小時15分、10公里跑到1小時內，「代表着比賽配速至少在5:00/公里至5:40/公里，比一般慢跑為快，就有需要入手適合Tempo Run的跑鞋了」。

什麼跑鞋適合Tempo Run？

阿楊解釋：「Tempo Run跑鞋能夠協助跑手發揮速度，有滾動幾何結構幫助推進，甚至有超級泡棉中底加強回彈，同時不失緩震功能，尤其對全馬跑手來說，例如3x5K、4x5K、3x6K、3x8K，或者20公里前後的M Pace訓練十分常見，里數及強度為身體帶來負擔，跑鞋必須具備保護性能。」

Tempo Run跑鞋需要碳板嗎？

碳板與否，當然見仁見智，阿楊則偏向以沒有碳板的跑鞋應付Tempo Run：「Tempo Run跑鞋的中底物料並非普通EVA膠，大多是經過超臨界處理的EVA，甚至是PEBA或ATPU等新研發物料，這類Super Trainer的回彈力很強，即使中底厚度達39毫米，甚至超過40毫米，依然輕巧靈活，我認為足以應付中高強度的配速，又能讓肌肉參與更多，待到比賽穿上碳板鞋，表現自然更好。」

誰適合穿碳板鞋跑Tempo Run？

如跑手有能力跑4:30/公里，配速甚至見「三字頭」，Tempo Run的配速雖非極速，但訓練強度亦帶來一定負擔。阿楊表示，這類高水平跑手喜歡直接以比賽用的Super Shoes作為Tempo Run配備，「他們最關心的是，每一課訓練的疲勞會否帶到下一課影響成效，Super Shoes有助他們跑出高速又相對慳力，所以很多高水平跑手寧願直接用比賽鞋跑Tempo」。

他認為，4:30/公里的步速是分水嶺，如跑手達到這個「四分半披」的水平，有能力直接穿碳板鞋跑Tempo Run；要留意的是，目前各大品牌的頂尖碳板鞋也陸續分成兩個級別，「例如adidas PRO EVO 3、Nike Apex、ASICS METASPEED RAY、PUMA Fast-R NITRO™ Elite 3是最頂級的競賽鞋，以極端表現而生。有不少型號的碳板鞋相對親民，如adidas PRO 5、Nike Vaporfly、New Balance SC Elite v6，我認為很適合高手用於Tempo Run。」

Tempo Run跑鞋推薦｜資深長跑教練楊肇麟。（資料圖片；李思詠攝）

選Tempo Run跑鞋三大關鍵

選擇Tempo Run跑鞋前，問自己三個問題：

1. 是否真的需要Super Shoes？（▶️步速是否達到最少4:30/公里）

2. 有沒有需要碳纖維板？（▶️想練肌肉，不用碳板 Vs 維持長時間跑動，需要碳板）

3. 中底需要多厚？（▶️貼近10公里步速，中底較薄Vs貼近全馬步速，中底較厚）

無碳板的Tempo Run跑鞋推薦

ASICS NOVABLAST 6

ASICS SUPERBLAST 3

ASICS MEGABLAST

在ASICS的BLAST家族裏，NOVABLAST 6、SUPERBLAST 3和MEGABLAST都沒有任何推進板，卻透過不同物料和比例的中底泡棉配置，提供迥異的回彈腳感。

NOVABLAST的中底以FF BLAST MAX這種柔軟的EVA緩震物料為主，結合前掌的FF TURBO SQUARED，前掌具有少許推進力。

Tempo Run跑鞋推薦｜ASICS NOVABLAST 6。（公關提供）

SUPERBLAST 3的中底約85%為FF LEAP，是ATPU超級泡棉，配合約15%的FF BLAST PLUS，中底厚度達45毫米但比41毫米厚的NOVABLAST 6還要輕，跑鞋全掌都具備回彈力，推進感覺比NOVABLAST「進擊」。

Tempo Run跑鞋推薦｜ASICS SUPERBLAST 3。（公關提供）

MEGABLAST的中底厚度與SUPERBLAST 3一樣，同為45毫米，全掌100%使用ATPU物料FF TURBO SQUARED，回彈感覺相對硬朗鮮明，適合速度更高、追求觸地時間更短的跑手。

Tempo Run跑鞋推薦｜ASICS MEGABLAST。（公關提供）

PUMA Velocity NITRO™ 4

Velocity NITRO™ 4捨棄了第三代的雙層中底，全掌使用氮氣超級泡棉NITROFOAM™，10毫米足跟差（後跟36毫米/前掌26毫米）的中底以傳統角度設計，沒有強烈的滾動幾何結構，整體設計更親民。

Tempo Run跑鞋推薦｜PUMA Velocity NITRO™ 4。（公關提供）

Saucony Endorphin Azura

Saucony Endorphin Azura+

Saucony Endorphin Azura是 Endorphin競速家族中首對沒有任何推進板的跑鞋，40毫米中底全掌使用PWRRUN PB超級泡棉，中底採用SPEEDROLL滾動幾何，是一對有助發揮速度的Super Trainer。Saucony之後更推出Azura+，中底厚度達44毫米，以較耐用的TPEE物料IncrediRUN製作中底上層，配搭下層的PWRRUN，可應付更高里數。

Tempo Run跑鞋推薦｜Saucony Endorphin Azura。（官網圖片）

Tempo Run跑鞋推薦｜Saucony Endorphin Azura+。（官網圖片）

HOKA Mach 7

HOKA Mach 7的中底雖然使用EVA物料，但經過超臨界處理，配合HOKA招牌的前掌早期滾動弧度（Early Stage MetaRocker），能夠兼顧輕鬆慢跑至Tempo Run的配速。

Tempo Run跑鞋推薦｜HOKA Mach 7。（官網圖片）

有碳板的Tempo Run跑鞋推薦

Nike Vaporfly 5

Nike在早前的「投資者日」發佈了一系列2027及2028年的新品，其中競速跑鞋Vaporfly將更新至第五代Vaporfly 5，預計秋季上架。根據品牌資料，Vaporfly 5的亮點在於全新波浪造型Flyplate，配合上層的ZoomX LT泡棉及下層的ZoomX泡棉，為跑手帶來彈簧般的回彈感。跑鞋中足位置加寬，有助提升穩定性；鞋尖向前延伸，有助跑手快速蹬離地面，步伐更具推進力。

Tempo Run跑鞋推薦｜Nike Vaporfly 5。（公關提供）

adidas ADIZERO ADIOS PRO 5

ADIZERO ADIOS PRO 5以全新碳纖維環形片ENERGYRIM取代之前的碳柱ENERGYRODS 2.0，令跑鞋有更多空間發揮中底LIGHTSTRIKE PRO泡綿的回彈力。根據adidas官方數據，PRO 5的力量回饋（responsiveness）比PRO 4提升9%。

Tempo Run跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

市民跑手Jeff曾穿PRO 5在運動場跑了一課4x5K，配速由4:15/公里加至3:50/公里，PRO 5額外帶來的推進不及PRO 4般勇銳，但個性相對溫柔，全程不會增加肌肉負擔，泛用程度高。

Tempo Run跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 5。（受訪者提供）

New Balance SuperComp Elite v6

SuperComp Elite v6是New Balance最高階的競速碳板跑鞋，中底使用最新研發的Infinion泡棉，專利Energy Arc幾何結構配合全新升級的全掌碳板，特別是鞋頭位置採用更厚實的設計，令前掌跑感更鮮明。

Tempo Run跑鞋推薦｜SuperComp Elite v6非常輕巧透氣。

市民跑手Jeff曾穿著SC Elite v6在跑步機跑了10公里Tempo Run，配速由4:13/公里提升至「四分披」，他對跑鞋留下極佳印象，用四個字形容就是「人鞋合一」。

Tempo Run跑鞋推薦｜SuperComp Elite v6應付節奏跑時能夠全程穩定輸出。

ASICS YOGIRI SPEED

ASICS S4系列曾經是日本獨賣，第二代S4+ YOGIRI去年終於來到香港，第三代的「進化版」YOGIRI SPEED在香港上市，本地長跑好手黃芷銦在參加10月上旬札幌半馬拉松前，曾在一課訓練試穿。她認為YOGIRI SPEED是間歇跑或短途配速跑的好幫手，但始終跑鞋反應快之餘亦較硬，未必適合身重跑手。

Tempo Run跑鞋推薦｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

Tempo Run跑鞋推薦｜ASICS YOGIRI SPEED。（楊宇翹攝）

BROOKS Hyperion Max 4

BROOKS Hyperion Max 4的中底達到45毫米，上層DNA GOLD是PEBA超臨界泡棉，提供輕量回彈，下層DNA FLASH v2則帶來紮實支撐與緩震。中底內嵌 SpeedVault尼龍推進板，配合RapidRoll Rocker弧形大底幾何，令步履推進更流暢。