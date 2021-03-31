楊錦鴻病逝｜跑手藝人悼念「金毛」　莫紫凌難忘最後對話哭不成聲

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-31 17:16

「金毛」楊錦鴻要跑先大家一步了。 香港著名跑手楊錦鴻昨日（30日）病逝，終年51歲。陳家豪、蘇凱男及莫紫凌等多位香港跑手紛紛在社交網站留言，悼念楊錦鴻，懷緬他們過去與「金毛」的美好回憶。除了跑界中人，林海峰及柳俊江等亦有撰文悼念。

香港長跑好手陳家豪今早在Facebook發文，悼念楊錦鴻，「由上星期五聽到你講病情惡化，每日早上起來第一件事就是看看有沒有你的post，每當見到你post嘢，就好似鬆一口氣同過左一關咁。知道你一直堅持奮鬥到最後，現在好好休息下吧，在另一個世界繼續馬拉松。」

陳家豪（左一）及「金毛」楊錦鴻（左二）曾一起出席活動。（資料圖片/龔嘉盛攝）

陳家豪希望「金毛」的家人堅強，慢慢收拾心情。他分享了一張他與楊錦鴻以前一起跑步的照片，見到楊錦鴻蒙住雙眼，扮成失明人士，而陳家豪就扮演他的領跑員。

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另一位長跑好手蘇凱男亦向楊錦鴻致敬，他寫：「縱然情況不能逆轉，你仍然勇於面對，仍然談笑風生，仍然希望以自己嘅故事以生命影響生命，令更多人透過跑步得到身體與精神健康，你嘅馬拉松人生有速度，有高度，有闊度，我向你致敬。雖然你嘅身體唔可以繼續同我哋一齊奔跑，但你嘅意志會長存喺香港跑手嘅心中。」

楊錦鴻在3月30日因肺癌病逝。（資料圖片）

至於莫紫凌就分享了她與楊錦鴻的最後對話，她表示上周六在電話打字，想傳訊息給「金毛」，但眼淚滴在螢幕上，不小心撥打了對方的電話。莫紫凌昨日在Facebook上寫：「我cut線，我怕阻住金毛休息，但佢竟然打番畀我，成為我地最後一次通話。一聽我乜都講唔出，只係喊到收唔到聲，仲要金毛安慰番我轉頭。」莫紫凌表示，楊錦鴻向她交代了幾件事，並叫她「唔好掛住佢，記住佢就得，一切在心中」。

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台灣跑手簡培宇昨日亦撰寫了一篇500字的文章，懷念楊錦鴻。她以一本書來比喻對方，她表示：「翻開金毛這本書，如同翻閱陽光一樣，彷彿每頁都能一展和煦氣息。回想起每一次到香港的比賽、聚會、遊玩，都會有金毛兄在場溫暖的陪伴。我很喜歡和你們這群香港的朋友們聚在一起，可以不需要粵語翻譯就能聽懂，也可以天南地北的聊，因為我們都擁有相同的馬拉松夢。」

楊錦鴻是香港第2位在世界六大馬拉松均以3小時內完成的跑手。（資料圖片）

她續寫：「起初得知金毛兄生病消息相當驚訝，但他拿出異於常人的樂觀開朗，還反過來鼓勵大家要正面思考，真不愧是經歷過世界六大馬的英雄！金毛這個朋友就像一本特別的書，看過就會記一輩子，永遠忘不了！」

【多名娛樂圈中人悼念楊錦鴻】

除了跑界中人，多名熱愛跑步的娛樂圈中人亦有悼念。藝人林海峰在社交網站分享兩人在日本參加比賽的合照，並留言：「係佢鼓勵我去報崎玉馬（拉松），係佢鼓勵我頭段可以試吓放膽啲，最後，係佢第一個同我講：『喂，你好似PB（創個人最佳成績）喎！』 多謝金毛。」此外，徐濠縈就簡單寫了一句「向金毛致敬」。

前新聞主播柳俊江回憶最後一次探望楊錦鴻的情況，他寫：「你語重心長：『疾病，令一個自負的人學會謙卑。』自問向來自負，深有同感。疾病以外，人生太多難以掌握的事情，學習謙卑面對，是一場修行。這一課的長短或未可知，但願終結時無愧於心。」

柳俊江大讚楊錦鴻是個大好人，跑出豐盛人生，「鴻哥正是幸福路的跑者，無論路途多舛，最強的跑者仍然保持微笑，走到最後。」他最後還寫：「鴻哥，我們會好好記着你的笑容，期待有日，再一起跑步。」

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