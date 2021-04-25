秤上跑手｜無心插柳尋人記　第5期主角仍是說四個字｜跑手接龍143

撰文： 草系奇異種子 最後更新日期： 2021-04-25 09:00

筆者：「你好呀，古sir。」 古sir：「喂！我做過啦『跑手接龍』，第五集嗰陣，而家又做訪問，尋人記咩大佬！」 筆者沒看TVB，但，好，就做尋人記！ 筆者：「係呀，我做尋人記呀！」 古sir：「講開最近『跑手接龍』，轉咗風格，用性格睇跑手歷程，感覺幾得意。」 口直心快、爽朗、有品味，是我對古sir的印象。

【編按】「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，每名受訪者都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。上期「笑聲跑手」Oscar（陳峻堅）推介「天秤跑手」古sir（古德成），他給古sir留下一句話：「唔洗人比人，做番自己時間就可以。」

「5年前接受訪問，跟現在有什麼分別？」古sir笑說：「從前接受訪問，出了一段時間都沒人看，現在跑手接龍在跑界有知名度，很怕自己沒有亮點給大家。」

同一個受訪者，五年前、五年後，孩子長大了，古生古太依然青春又健康。（受訪者提供）

跑手接龍是否真的有知名度，不得而知，但這5年間，古sir的孩子從幼稚園升上小學，他亦從跑山變成跑路。「跑山是開心的，但無奈準備的時間太長了，子女長大，現在要跟功課，而且將來會送他們到外國讀書，所以想更珍惜與他們相處的時間，所以沒再跑山了。」

時間少了 從跑山變跑路

孩子大了5歲，古sir老了5年，他笑說：「5年前真的不覺得自己老，但現在真的老了，若然不從知識上學習跑步，很難進步啊。」跑路好，跑山好，40歲的人，不能會再像以前般死練，古sir現在飽覽群書，只想練得更有效率，「40歲了，不能再亂衝，要調整心態，現在要練得更Smart」。

上期「笑聲跑手」陳峻堅訪問：

笑聲跑手｜告別愛驅繼續鬥快 我不想苦痛被放大｜跑手接龍．142

（受訪者提供）

5年前第一次接受訪問，當時的筆者稱他為「秤上跑手」，意指他身兼體育老師、丈夫、父親和跑手多職，都能分配時間，準繩拿捏，當時他說過，「為人師表，就該以身作則，所以我堅持練習，設定合理目標，追求進步，精益求精」。5年後，儘管歲月催人，令他認老，但他堅持練習的原因，依然離不開「以身作則」四個字。

「不想成為一個有肚腩的體育老師。」

肚腩？肚腩在哪？右二為古sir。（受訪者提供）

挑戰全馬撞牆 許諾下次要成功

事實上，任職中學體育老師的古sir，疫情期間多了跑步，結識到不同跑手，最近先後在10公里和半馬跑了個人最佳，分別是38分和1小時26分，他甚至開始接觸42.195公里的領域，疫情期間找了朋友幫忙挑戰全馬，但在30公里時「撞牆」，只好放棄。古sir清楚知道，是次挑戰失敗，全因小覷了easy run有多重要，他表明下次一定要成功！

「以身作則」，五年前古sir這樣說。今天，他始終如一。（受訪者提供）

跟古sir聊天，他常常謙稱自己不是天份高的跑手，「我唔似Oscar佢哋咁有天份，我一定要練得有效率」；他也說身邊的跑友跑得很快，自己未必做到；就連關於訪問內容，他也自覺不及其他受訪者般話題豐富，「我跑得唔快，唔似陳家豪咁，會唔會唔夠話題，令你好難寫」。即使筆者說了多次「不會」，古sir也擔心地連番追問。

雖然Oscar留給古sir的話是叫他不要比較，但筆者反而覺得，因為古sir愛比較，才能令自己進步，在他的天秤上，自己永遠只在較輕的一邊，代表着古sir不會看輕每一個人。或許就是這種性格，他人到中年仍在進步，5年後的「秤上跑手」仍是「秤上跑手」，但天秤的定義，已然不同。

古sir謙稱，自己沒天份，不像跑友般跑得快，甚至連話題都不夠其他跑友豐富。（受訪者提供）

訪問結束後，筆者也忍不住納悶，為什麼仍然要跑步？真的因為外型？既要照顧家人，又要工作，仍能在跑步上進步，實在太困難。但古sir認真說：「訪問之後，我發現自己仍在跑步是因為不想認老，我相信自己可以跑贏班後生，多謝你幫我找到真正答案。」

延伸閱讀：5年前的秤上跑手訪問

【跑手接龍5】秤上跑手．忙碌非藉口 學習跑出生活平衡點

再一個五年後，大家又變成什麼模樣？（受訪者提供）

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，定期舉行活動（疫情期間除外），將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

同場加映：運動中醫學系列

濕疹跑手注意｜行山跑步行氣活血助排濕 常見補給食品隨時成爆發元兇

經痛女跑手注意｜漠視成因只跟食療藥石亂投 一種體質易愈跑愈虛

靜脈曲張跑手注意｜保持動起來方可治本 中醫內外夾攻治「筋瘤」

註冊中醫師徐澤昌教你5大貼士預防靜脈曲張（按圖）：

腸易激跑手｜賽前急救避免最不期待畫面出現 賽後記得戒口

腸易激綜合症患者，切記戒掉這些食物（按圖）：

+ 3 + 3 + 3

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！