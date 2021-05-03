齊動LetZ Goal︱田總70週年Virtual Run 2021　為復賽做好準備

跑步
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香港田徑總會為慶祝本年正式成立七十週年，主辦「田總70週年Virtual Run 2021」虛擬跑並於齊動平台推出！鼓勵跑手們繼續鍛煉自己，逐步由5公里挑戰至半馬，為不久的將來各項長跑賽事復賽做好準備。

按此立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，參加【第一站「田總70週年Virtual Run 2021」】。

是次「田總70週年Virtual Run 2021」將會設有6站，完成每站賽事均可獲得特別紀念號碼布及紀念獎牌乙個。但凡跑手完成全部6站，更可獲得特製紀念獎牌座，並會刻上跑手姓名及6站的完成時間。第一站虛擬跑已經開始，賽事報名費用為港幣$70，參加者只需於4月28日至5月31日，成功報名後完成5公里，並上傳里數至齊動，即可完成挑戰獲得紀念號碼布、紀念獎牌乙個及贊助商送出之禮物。

【重要提示】齊動只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與是次第一站「田總70週年Virtual Run 2021」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

第一站「田總70週年Virtual Run 2021」簡介：

活動日期：4月28日至5月31日

報名費用：港幣$70

目標距離：5公里

活動禮品：紀念號碼布、紀念獎牌（只限完成挑戰之參加者獲得）、撒隆適清涼滲透膏貼兩片、Hammer Fully Charged獨立包裝一條（只限首200名換領之參加者）

領取禮品方法：需前往指定地址換領

除此之外，所有完成跑手均可點擊此連結，按指示於個人Facebook或Instagram社交平台分享參加活動的經歷，主辦單位將會選出5個得獎者贏得由贊助商送出的Theragun Mini White（價值$1,699）

第二站至第六站「田總70週年Virtual Run 2021」將於稍後舉行，完成所有6站跑手更可獲贈特製紀念獎牌座枱架乙個。有關活動之最新消息，可留意香港田徑總會Facebook專頁

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

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特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

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