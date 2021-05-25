甘肅馬拉松｜還原奪命山賽意外時間線　十多項國內越野賽延期取消

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-25 17:18

上周六甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽發生21名跑手死亡慘劇，越野跑比賽的安全引起廣泛關注，在浙江及寧夏多個長跑比賽暫停或延期。 內地傳媒披露，當地天文台早一日已向主辦單位預報會有大風，遇難跑手梁晶在起跑前亦透露，這是他比賽生涯第二次遇上沙塵暴。主辦單位只將風褸列為建議裝備，有些跑手將風褸寄存到入黑後才抵達的補給站。當日中午12時，主辦單位已收到跑手求救，但到下午2時才宣布比賽腰斬。由CP2到CP3的爬坡路段崎嶇，交通工具難以抵達，亦影響了救援進度。

當地氣象局在上周五（21日）已預測比賽當日（上周六、22日）會有大風，並將預報通知了主辦單位，當地村民亦知道發出「大風藍色預警」。

在今次比賽中遇難的中國「超馬一哥」梁晶在起跑前，於早上8時多在社交媒體透露，當地大風，並出現沙塵暴，他寫：「這個風有些大，第二次比賽中遇見沙塵暴。」

梁晶（左）是中國「超馬一哥」，不幸地在今次意外中逝世。（網上圖片）

梁晶在比賽當日的早上8時多在社交通訊程式透露，現場很大風，甚至出現沙塵暴。（網上圖片）

比賽在上午9時開始，由起點到CP2的天氣情況尚可接受，但大風已吹走部分跑手的帽子。據大會攝影師透露，他在早上10時44分抵達CP2，那時梁晶已經離開了CP2，當時天氣變差，他指攝影器材都會被大風吹飛，到上午11時更突然下雨。攝影師團隊曾詢問大會，但大會沒有意思腰斬的比賽，所以他們直接前往CP4，等待前列的跑手。

更多跑手經過CP2，上攀往CP3，到中午12時，跑手及大會的通訊群組已經有求救訊息，包括「有幾個人已經沒有意識，口吐白沬了」、「速來救援」、「CP2山頂」等。據生還跑手憶述，由CP2至CP3的路段，天氣驟變，狂風暴雨，甚至還有冰雹，體感氣溫相信跌至零度。

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黃河石林百公里越野賽100公里組賽事，共設有9個打卡時點（CP）。圖中可見，CP 2至3之間為最全程最陡峭一段。

跑手出現低溫症狀，有的強行前進，因為路線崎嶇險峻，全是石頭與砂土，落山比上山更困難，而且大風大雨，視線受阻加上不斷被風吹倒，有的不能行進，只能拿出保溫毯，抱團取暖，等待救援。不過，賽會在CP3並沒有任何補給、食物及食水，也沒有急救人員候命。

從微博照片可見，跑手因失溫而瑟縮。（微博）

在主辨單位要求的跑手裝備清單中，可防風保暖的戶外風褸只是建議攜帶，而不是強制要帶的裝備，所以有些選手輕裝上陣，以短袖衫褲出戰。有些跑手就將風褸寄存到較後的補給點，待他們黃昏到站時取用，為入黑後氣溫下降所準備。

張小濤是其中一位領前的跑手，他事後在網上分享自己獲救的經歷。（網上圖片）

在跑手求救後兩小時，到下午2時左右，賽會的應急隊伍達抵CP2，終於決定中止比賽。之後，消防等搜救團隊趕到，拯救山上的跑手。

不過這段石砂混合的斜路極難行，連電單車都上不到去，消防都要在CP2至CP3的路上徒步搜索。幸好，附近的村民加入搜救，其中牧羊人朱克銘更一個人救到6位出現低溫徵狀的跑手。

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到晚上6時，搜救人員及主辦單位聯絡到139名跑手，仍有33人失蹤。至晚上10時，至少確認十多人遇難。在連夜搜救下，到周日（23日）早上9時，搜救人員找到最後一位遇難者，這次嚴重意外最後造成21人死亡，包括國內的頂尖越野跑手梁晶。172人參賽，最終21人送命。

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綜合這幾天的報道，主辦單位輕視天氣預報，沒有將防風保暖的戶外風褸列為跑手必備裝備，在險要路段缺乏補給站及工作人員支援，而且發現出意外後，過了約兩小時才中止比賽，加上現場環境崎嶇，交通工具難以抵達CP2至CP3的部分，最終導致多名跑手失溫死亡。

【甘肅越野賽救援情況】

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這件事引起大眾及政府對越野跑比賽安全的關注，甘肅省委省政府成立了事件調查組。浙江省體育總會在周一（24日）緊急公布，暫停所有中長跑及越野賽的活動。同日，原定5月30日舉行的寧夏銀川馬拉松宣布延期。原定6月12日舉辦的2021吳中四季越野賽夏季賽取消，向參加者退款。內地傳媒統計，有十多項越野賽延期或取消。

當局正調查這次黃河石林越野賽事故的原因。（網上圖片）

近年越野賽的數目大增，在2017年內地有312場比賽，到2019年增至481場。2019年內地有1828場各項長跑馬拉松賽，當中越野跑有481場，佔全部長跑賽中的26.3%，佔比還多於467場的半馬及249場的全馬。

有分析指，越野跑賽盛行與旅遊景區的宣傳有關，有些知名度不高的景區，希望透過比賽作宣傳，帶動旅遊推廣，而且越野跑賽的舉辦成本比路賽低，因為跑公路的話涉及封路開支。

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