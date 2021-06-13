跑步熱話｜美國3000米障礙賽跑手走光　賽後仍「現袋」與對手擊掌

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 18:51

「最性感高爾夫球手」的絲比拉娜（Paige Spiranac）日前在社交網站分享，她在網上看到國家大學體育協會（NCAA）田徑錦標賽，發現有參賽者在男子3000米障礙賽中走光，陰囊竟從跑褲的褲管中露出。

絲比拉娜是前職業高爾夫球手，退役後當上KOL，喜歡「拋胸」露臉，例如穿低胸背心打波，雖然吸引不少粉絲，當然亦惹來非議。她在社交網站寫道：「我剛剛看到在NCAA的3000米比賽，有個人帶住他的『堅果袋』跑步。我不想再有人投訴我露乳溝了。」

【馬星在初賽走光後，到決賽穿同款跑褲，結果再次走光】

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這位帶「堅果袋」比賽的跑手叫馬星（Garrett Marsing），他在日前參加NCAA田徑錦標賽男子3000米障礙賽的初賽，跑到最後兩個圈時，出現尷尬一幕，他的陰囊竟意外從褲管中露出。來自楊百翰大學的馬星沒有被下身的「狀況」影響表現，終以第4名完成初賽。馬星看來沒有為意下體異狀，跑完之後還在「現袋」的情況下與其他跑手擊掌慶祝。

初賽片段連結：馬星在初賽第2組得到第4名晉級

馬星（右）在NCAA田徑錦標賽的初賽及決賽都走光。（YouTube片段截圖）

馬星跑到走光，相信是跑褲不太合身，但到昨日的3000米障礙賽決賽，馬星仍穿上同款的藍色跑褲。在頭幾個圈，馬星沒有走光，但到最後兩個圈，馬星的陰囊又再從褲管「跑」出來，而馬星亦在最後兩圈發力，從中游跑到上前列，但最後趕不上前3名，跑出8分31.54秒，以第4名完成。

決賽片段連結：馬星在決賽以第4名衝線

【絲比拉娜被稱為「最性感高爾夫球手」】

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被稱為「最性感高爾夫球手」的絲比拉娜留意到馬星初賽走光的片段，她看完之後在社交網站留言：「我剛剛看到在NCAA的3000米比賽，有個人帶住他的『堅果袋』跑步。我不想再有人投訴我露乳溝了。」她似乎想類比，既然有男跑手跑步時露出了陰囊，為何會有人批評她打波時露乳溝？但這個類比是否具說服力，就留待讀者判斷。

28歲的絲比拉娜在2015年開始打職業賽，但一年後便退役，近年活躍於社交媒體，不時與網民分享她以性感裝束做運動的照片。

I just watched a dude run with his nut sack out for 3000m in the NCAA championship. I don’t want anyone complaining about my cleavage anymore. — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) June 12, 2021

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