渣馬2021｜體育專員楊德強：復辦機會很高　田總料今周內公布詳情

香港馬拉松2021計劃於10月24日復辦，但主辦單位仍未收到政府正式批准，一切懸而未決。等待多時，似乎見到曙光

體育專員楊德強今早出席電台節目表示，渣馬復辦「成事機會很高」，將於今周內有公布。他指如要復辦，規模較將較田總的計劃人數為少。



楊德強今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》，談及港隊在奧運獲得佳績、增撥資源及轉播全運會等，其中港馬能否如計劃復辦，亦成焦點。楊德強表示成事機會很高，若然舉辦，參加人數上限約為一萬多人，並且必須接種兩劑疫苗。他又透露，田徑總會將會於本周公布結果。

渣馬2021｜10月復辦待批准 1.8萬跑手料須接種兩劑疫苗方可參賽

體育專員楊德強（右）出席電台節目，為跑友帶來好消息。（資料圖片／梁鵬威攝）

楊德強表示過去數月，一直與田徑總會商討及修改復辦方案，「中間疫情有變化，而且以前有多達七萬人參加，好多，需要減少」。7月初收到田總的計劃，近兩星期多次開會，「大家都好想完成，問題是措施如何落實」。他強調大家都有共同意願，成事機會好大，但人數預料為以往賽事的四分一左右，「疫情之下，像以往七萬多人，風險很大」。

如果復辦，規模大幅縮減，以應付疫情。（資料圖片／李澤彤攝）

至於接種疫苗，楊德強表示會要求田總，跑手須接種兩劑疫苗，方可參賽，並安排額外檢測，流程尚待落實。此外，他表示其他大型體育賽事，例如單車節，亦正商討復辦。

2019年港馬之後，新冠肺炎全球爆發，一旦復辦，須接種兩劑疫苗方可參賽。（資料圖片／李澤彤攝）

田總與港馬籌委會於7月初召開記者會，當時透露正與民政事務局商討復辦，打算舉行10公里、半馬及全馬，分別接受8000、6000及4000人，合共1.8萬人參加。主辦方當時指需要先消化2019年的參賽名額，上述人數只有一部分撥歸公眾報名。

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