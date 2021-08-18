渣馬2021︱實體賽10.24復辦設三大防疫限制　10公里賽改西隧起步

渣打馬拉松去年因疫情停辦，賽會今日（18日）終落實於今年10月24日復辦實體賽事，合共提供18500個參賽名額，成為疫情下首個開放予公眾參加的大型體育比賽。



體育專員楊德強日前出席電台節目曾透露，今屆渣馬復辦「機會很高」，惟仍待賽會跟政府商討防疫安排等細節。渣馬籌委會今日公布，比賽會在10月24日舉行，並維持馬拉松、半馬拉松及10公里賽事三個距離組別，分別提供4000、6500及8000個名額。

公眾可於9月2日早上10時起於網上登記報名，惟每個組別均會預留最少一半名額予「渣馬2020」成功報名者。

渣打馬拉松是香港跑界年度盛事。（資料圖片／李澤彤攝）

另外，為配合政府防疫措施，賽會為參與者訂下三大限制，包括所有跑手須不遲於比賽前14天﹙即10月10日﹚完成接種政府認可的新冠疫苗、領取選手包時在過去21天未有外遊，以及在賽前72小時內完成病毒檢測；而檢測詳情仍有待公布。

2019年港馬之後，新冠肺炎全球爆發，一旦復辦，須接種兩劑疫苗方可參賽。（資料圖片／李澤彤攝）

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今屆賽事10公里組別將改由西隧九龍收費廣場起步，終點則維持於維多利亞公園。大會亦首度舉辦虛擬馬拉松，報名費為實體賽一半；比賽於10月25日至11月14日舉行；參加者須利用大會指定流動應用程式紀錄跑步過程，經核實後可獲電子證書、大會紀念T恤及獎牌。

而若實體賽最終在舉行14天前取消，跑手可獲50%報名費退款；否則跑手不獲退款，但可免費獲得虛擬跑名額。

香港田徑總會主席關祺指，大會以公眾安全和防疫為首要考慮，同時兼顧跑手備賽及適應防疫要求。而為減輕跑手參賽成本，田總將全數資助跑手的50元防疫行政費。

即睇渣馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

出於防疫考慮，本年賽事把10公里賽改到西隧起步，暫別東廊齊跑的盛况。（資料圖片／李澤彤攝）

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