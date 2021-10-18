街馬2021｜首辦全馬擬12月初跑三隧三橋　待政府開綠燈下月初報名

香港馬拉松2021本周日舉行，未獲名額的跑手有目標了，另一項大型跑步活動「街馬」，有望於本年底舉行。

街馬主辦單位指，街馬有機會首次舉行全馬項目，路線以環維港為主題，途經「三隧三橋」，通車兩年多的中環灣仔繞道首次成為賽道，難度與新鮮感十足。



全城街馬去年1月中舉行後，全球遭受新冠肺炎疫症全面衝擊。相隔一年多，跑步賽事逐漸復辦，街馬宣布正爭取在本年12月5日（星期日）回歸，而且更進一步。

今屆香港馬拉松不會途經東區走廊，街馬若然成事，東廊人頭湧湧場面再現。（資料圖片／歐嘉樂攝）

街馬過去最長項目為32.195公里的「四分三馬」，今屆終於有機會舉行「完全版」。全城街馬基金會稱正與政府當局磋商，希望落實各項防疫細節下，舉辦第八屆香港街馬。若然成事，主辦單位將安排下月初接受報名。

以往街馬吸引大批市民跑手「扮鬼扮馬」，今回會否因為防疫等方面的要求而限制裝束，有待確定。（資料圖片）

首次舉辦的全馬，擬跑經「三隧三橋」，2019年1月通車的中環灣仔繞道，首次成為跑步賽道。根據資料，該段連接東區走廊至中環的隧道，長度近4公里，出、入口均為緩緩上、落斜路段。此外，隧道與天橋遍佈賽道的前、中、後段，難度相當。

全馬擬定路線（限時6小時）：

東區走廊（近維多利中心）起步＞中環灣仔繞道＞中環折返＞東區走廊＞筲箕灣＞東區海底隧道＞觀塘繞道向九龍灣＞啟德隧道＞東九龍走廊＞土瓜灣新山道衝線



中環灣仔繞道有機會首次成為賽道，但有機會成為另一條「地獄賽道」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

半馬賽道與全馬起點相同，惟起步後往東隧進發，然後按全馬相同路線衝線，限時3小時。至於10公里則依舊途經觀塘及九龍灣工業區。

10公里擬定路線（限時2小時）：

觀塘繞道（近觀塘碼頭）起步＞觀塘、牛頭角及九龍灣的工商業區＞觀塘海濱道衝線



2018年街在九龍舉行，如今發展成真正的環維港跑。（資料圖片/甘琬湄攝）

「全城街馬」行政總裁梁百行表示奮鬥8年，終於可以舉行一場「環維港跑」的全馬賽事，可謂夢想成真。他強調主辦方會完全配合政府的防疫要求，帶來一個既安全又愉快的跑步活動，為經歷近兩年疫情的城市注入更多健康及快樂的能量」。

香港街馬2021詳情（暫定）



日期：2021年12月5日（星期日）



名額：9,200（全馬2880人、半馬3000人、十公里3320人）



起步時間：全馬拉松4:45-5:15起跑，限時6小時／半馬6:30-7:00起跑，限時3小時／十公里9:40-10:15起跑，限時2小時



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