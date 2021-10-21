渣馬2021｜姚潔貞魏賡目標全馬總冠軍　天氣轉涼利發揮卻不能輕率

香港馬拉松2021本周日（24日）上演，這項盛事將有1.85萬名跑手參與，包括本地長跑好手姚潔貞、魏賡，東京奧運競步香港代表程小雅，和男子組合C AllStar的陳健安（On仔）及梁釗峰（釗峰）。

渣馬前夕，香港天氣轉涼，姚潔貞和魏賡親自教路，提醒跑手需注意之處。



根據天文台天氣預測，渣馬當日氣溫介乎攝氏19至24度，相信清晨起步時會相當清涼。姚潔貞和魏賡均指天氣轉涼是好事，有利跑出快時間。惟姚潔貞提示跑手要小心，起步時氣溫雖然稍低，但比賽到後段氣溫或會上升，「到8時多就會不斷流汗，補水要做好點，才能減少抽筋機會。很多人到西隧時已很累，卻又好想用力，於是容易抽筋」。魏賡則認為，天氣雖轉涼，但濕度仍偏高，「要注意補充水份和體力分配」。

姚潔貞（左）為本地多項紀錄保持者，與男子組的魏賡（左），目標放眼總冠軍。（盧翊銘攝）

疫情之下，今次渣馬未有特邀選手參賽，令男、女全馬冠軍大熱落在本地跑手身上。早前曾出戰全運會、第3次跑渣馬全馬的姚潔貞，自然是女子組大熱門。

她雖以冠軍為目標，但坦言不會挑戰PB，因為參加全運會前因要隔離而跑量不足，比賽時32公里左右便撞牆，創傷性較大，之後花了兩星期才能再跑步，「上星期才開始練習，現在餘下幾天，隨遇而安吧」。

姚潔貞在兩年前賽事出戰半馬，獲得冠軍。（資料圖片／張浩維攝）

她稱留意到兩位新興跑手是對手，「魏賡也有個學生，2012年參加過倫馬，現在退了役跑超馬，她也是對手」。

東奧競步代表程小雅（左起）、陳健安、魏賡、梁釗峰及姚潔貞均會在今屆賽事中上陣。（盧翊銘攝）

相較姚潔貞，魏賡的備戰時間則較為充裕，由9月落實參賽後約有7星期備戰。他上一次參加全馬賽事已是2019年亞洲錦標賽，坦言不擔心，「自己在訓練中做了幾課35公里的跑，雖然兩年冇比賽，但也有信心」。天氣轉涼，他以2小時30分為目標，「能超越2018年（渣馬）的『231』已很好。」他劍指男子冠軍，認為最大對手或是居港日本跑手城武雅，其個人最佳時間是在2013年愛媛馬拉松的2小時19分52秒。

魏賡在2017、18年均為最快本地華人男跑手。（資料圖片／楊宇翹攝）

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

警方公布渣馬賽事日封路情况（按圖放大）