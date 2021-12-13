四輪三腿一刀片慈善跑｜10小時完成環港島　有段意外之路要用手爬

香港超馬跑手黃俊橋（前名黃浩輝）聯合仇健明（史泰龍）及馮錦雄組成一支3人傷健隊伍，在周日（12日）的「四輪三腿一刀片環島慈善跑」以約10小時完成環港島之旅。黃俊橋提到，低估了香港仔魚市場往華貴邨路段，仇健明的輪椅過不到狹窄的行人路，最後眾人發揮團體精神，克服難關，仇健明落車用手爬，其他人就抬輪椅。



超馬跑手黃俊橋、輪椅人士仇健明、「刀片跑手」馮錦雄周日早上7時由中環海傍摩天輪出發，以順時針方向環島，希望在12小時內完成。最終，3人在下午5時多回到中環海濱，花了約10小時完成挑戰。

【黃俊橋、仇健明、馮錦雄以10小時完成環島跑】

黃俊橋表示，沿途都有跑友認得他們，為他們打氣，而且還有其他跑手自發陪跑，由頭跟到尾。他表示由大潭上陽明山莊的斜路，是40公里路上體能消耗最大的路段，但跟住在香港仔有段路令他們有點措手不及。

了解他們的路線及準備：香港跑手與殘疾人合力 盼半日完成環港島

黃俊橋說：「低估了一段路的難度，就是香港仔魚市場一路上華貴邨，沿住公路行。初時覺得，公路旁的行人路好似幾好行，可以避開下路的工廠區，那條路較難行，凹凹凸凸。怎料那條公路的行人路很窄，輪椅剛好過不到，史泰龍（仇健明）只好落車，用雙手去爬，他大約爬到50米，其他人就抬輪椅，發揮團隊合作，克服這個難關。」

黃俊橋續說：「每個人都不是完美，但只要大家一齊，同心合力，看似沒可能完成的事，都有可能做到的。」

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