季候風殺到一日跌9度　轉戰各區室內緩跑徑　朝7晚11開放

彩榮路體育館將於12月29日啟用，設有多用途主場（可用作兩個籃球場或兩個排球場或八個羽毛球場）、乒乓球室、室內緩跑徑、兒童遊戲室及兩個活動室，健身室則預計於2022年3月投入服務。

除了彩榮路，港九新界各區尚有室內緩跑徑，要注意的是，疫情期間，室內緩跑徑限制使用人數為原來使用人數上限的一半。



一股強烈冬季季候風正影響華南沿岸，本港進一步轉冷，「拆禮物日」（26日）市區最低氣溫跌至12度，多雲有雨，周一（27日）氣溫更得9度，濕度高達95%，「濕凍」令體感更冷，跑友們練跑要注意保暖。

九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

室內緩跑徑（香港政府）

上水保榮路體育館

交通：上水地鐵站

地址：上水百和路19號

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

緩跑徑：約162米



調景嶺體育館

交通：調景嶺地鐵站

地點：將軍澳翠嶺路2號

開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）

緩跑徑：約150米



香港公園體育館

交通：金鐘地鐵站

地址：中環紅棉路29號香港公園體育館二樓

開放時間：每日上午7時至晚上11時

緩跑徑：約162米



天水圍天暉路體育館

交通：天水圍站E3出口轉乘輕鐵鐵路706往天富站

地址：天水圍天瑞路63號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

緩跑徑：約130米



坑口體育館

交通：坑口站B出口

地址：將軍澳培成路38號

開放時間：每日上午7時至晚上11時

緩跑徑：約150米



避免消耗不了的熱能累積體內變邪氣濕氣，以下飲品食物宜減少進食（按圖）：