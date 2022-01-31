四徑｜黃浩聰越野跑生涯最大考驗　盼60小時內跑完香港四大遠足徑

「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」即將在農曆新年假期展開，兩次在UTMB排名男子組前10名的黃浩聰，將會首次參加這項全港最艱辛的越野賽。儘管黃浩聰已是世界級的越野跑手，但他認為四徑會是他生涯最大的考驗及突破，盼望自己可以在60小時內走完298公里山路。



黃浩聰在2021年UTMB以總成績第11名衝線，成為男子組第10名。（The North Face提供）

在疫情之前，黃浩聰沒有計劃參與四徑，作為競賽型跑手，他往年較看重比賽日期相近的HK100，但在疫情爆發後，HK100以虛擬賽形式舉行，令他萌生參加四徑的念頭。去年四徑以突破50小時紀錄為主題，只邀請之前完成過的選手參賽，令黃浩聰要等多屆。上屆，梁俊強以49小時21分，成為四徑史上唯一一名在50小時內完成的選手。

上屆報道：香港四徑超級挑戰｜梁俊強50小時內跑完298公里 黑馬姿態創紀錄

問及目標時間，黃浩聰希望能在60小時內完成。他說：「四徑是一次自我挑戰，長時間又辛苦，還是對自己的承諾。你有想挑戰自己的那份心情，才會踏上旅程。我肯踏出這步，其實已贏了，但都要訂個合理目標給自己。『breaking 50』是個很值得尊敬，而且難以打破的時間，我第一次玩，還是先測試一下自己，沒有理由玩都未玩過就話要破別人的紀錄。」他解釋，根據前人經驗，通常不會第一次跑就造到好成績。

黃浩聰首次參加四徑，以60小時完成為目標。（顏銘輝攝/資料圖片）

黃浩聰表示有跟朋友試路，熟習鳳凰徑，但沒有為四徑刻意訓練。他最近忙於HK100虛擬跑，寓支援於操練，協助學生做出好成績；他上周三跑出10小時56分，以SUB 11的成績完成100公里的虛擬跑。

跑完HK100不足一周，便要參加四徑，雙腿會不會吃不消？他說：「我以前不習慣跑那麼長，100公里或者50公里，或者分站賽，可能200公里分開7日跑，我玩開的比賽偏向速度為主。我相信四徑是個純耐力的比賽，就算我有點酸痛同疲倦去走四徑的問題都不大，因為它是考驗耐力及意志。」他表示賽前幾日會減訓練量，將重點放在拉筋、按摩、營養補給及飲食上，以無傷無病的身體狀況應付四徑。

黃浩聰的四徑之旅，將會由屯門的麥徑終點開始。（顏銘輝攝/資料圖片）

跟之前參加過的山賽比較，黃浩聰認為四徑會是最艱辛的挑戰。「我連續跑過最長都是UTMB，用22小時23小時，170公里左右。」他說：「我之前走過單次最長的賽事是24小時，未試過超過24小時的連走，以及身體的問題是會累積的，例如睡意、傷患、肌肉及腸胃的問題。24個小時後會發生什麼事，我真的估不到！其他人覺得四徑好像對我沒大挑戰，其實都是很大的考驗及突破。」他補充：「好似一個跑慣半馬的人，要去跑全馬那樣。」

在四徑之中，黃浩聰表示自己最熟麥徑。（顏銘輝攝/資料圖片）

四徑的參加者會由屯門出發，逆走麥理浩徑，至北潭涌完成100公里，搭車前往南涌，開始跑衛奕信徑至赤柱。接着，由石澳開始逆走50公里的港島徑。以往參加者完成港島徑後，獲准搭車到港外線碼頭轉船入梅窩，但今屆改例要靠雙腳跑落中環。到梅窩後便開始逆走70公里的鳳凰徑，繞一圈回到梅窩碼頭的綠色郵筒，完成香港四大遠足徑。

大會社交網站指，四徑合共約298公里。能夠在60小時之內完成四徑的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。

黃浩聰之前曾挑戰45分鐘內上到蚺蛇尖，最後他達標。（由受訪者提供/資料圖片）

談到今屆的新例，黃浩聰認為由山頂落碼頭的3公里落山路，提升了比賽難度。他解釋：「我都計過，跑了230公里之後，要由山頂跑落天星碼頭，縱使跑到，明明以前可以坐車落去，有得休息。不要看輕那3公里，要好急落斜，對腳負荷很大，又少了休息時間。跑四徑，最重要是休息、按摩恢復、吃東西，現在變了跑3公里。」

黃浩聰表示四徑的漫長是一大挑戰，他從未連續跑過那麼長的比賽。（顏銘輝攝/資料圖片）

黃浩聰續說：「我計過快跑（由山頂落碼頭）用了18分鐘，以我到時狀態應該都要25分鐘。如果25分鐘可以換成睡一睡，真的差很遠，跟以前比較，難度大了。不過，對我來說沒有分別，因為我沒有比較，我以前沒有玩過，反正是全新概念，反而對玩過的舊人，就會覺得難了很多。」他另外多謝好友張敏怡的鼓勵，有過四徑經驗的張敏怡與他分享心得，「（她）教我怎樣趕船及試路，讓我有個清晰一點的概念，原來船期可能影響到你50小時變60小時。」

黃浩聰最後補充：「越野跑教識我攀上高峰才可以看到風景，行到盡頭才會見到出路。四徑的樂趣我還未感受到，但我相信一定有它的意義、魅力以及獨特之處。可能我未到那個高度，所以未感受到，相信我跑完一次就會知道。」