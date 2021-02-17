香港四徑超級挑戰｜梁俊強50小時內跑完298公里　黑馬姿態創紀錄

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-17 18:27

「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」圓滿結束，大會賽前定下「Breaking 50」的主題，最後由梁俊強（Jacky）以黑馬姿態首先到終點，以49小時21分成為唯一一名在50小時內跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑的跑手，寫下香港越野跑歷史的一頁。梁俊強坦言，獨享這份破50小時的榮譽，「幸運成分超過九成甚至99%，得1%是自己。」

年初三早上8時多，梅窩碼頭迎來歷史一刻，梁俊強首先完成全長298公里的香港四大遠足徑，首先抵達終點，揮灑淚水與汗水，親吻碼頭的綠色郵筒。經歷3日2夜，他以49小時21跑完四徑，成為史上第一位達成破50小時紀錄的跑手，創造歷史。

梁俊強周二在西高山接受訪問，分享今次破四徑紀錄的感受。（顏銘輝攝）

再看片段難掩激動

事隔兩日，在年初五的早上，梁俊強在西高山上接受訪問。他的肌肉酸痛稍退，上落西高山也很順暢，但內心激動仍未能平伏。他說：「今早再看照片，還覺得激動，會眼濕濕。昨日在地鐵再看片段，都忍不住要拿紙巾出來抹眼淚同鼻涕。那種感覺仍然有，仍是覺得太超現實。是不是真的？我這一刻覺得還在發夢。」

受疫情影響，外國參加者未能來港，梁俊強獲以候補身分參賽，最後爆冷打破50小時紀錄。（顏銘輝攝）

今年是第10屆四徑，大會特別只准過去的完成者及生還者參加，最後18名好手決定再度挑戰，希望在精英雲集的氣氛下，衝擊50小時內完成的紀錄，之前的場地紀錄是53小時。梁俊強去年跑出58小時31分，今年本來無心挑戰50小時，他賽前認為只有Tom Robertshaw、曾小強、Salomon Wettstein及羅啟邦四大高手有力達成「穿50」，但最終4人或傷或退，反而由本無此心的梁俊強達成，獨享這項紀錄。

【2021年香港四徑超級挑戰11名完成者及生還者（實時追蹤分段時間僅作參考，或與最終成績有偏差）】

+ 5 + 5 + 5

「這4人絕對值得跑出跟我一樣的時間，甚至比我更加卓越。我完成到，還可以獨享，真的幸運成分超過9成甚至99%，得1%是自己。」梁俊強說：「今年主題是Breaking 50，氣氛及認真程度比過去幾屆高幾倍，落場時星光熠熠，很多長途山賽得獎者都有出現，大家都為Breaking 50付出了很多，變相令大家推動力更大，幫大家一齊造出PB（個人最佳時間）。」

四徑的完成者可獲一件紀念T恤。（顏銘輝攝）

梁俊強認為50小時內完成四徑的紀錄並不難破，相信很多高手都有力做到。他說：「大家對四徑穿50小時有個心理關口，源於對身體極限的未知恐懼。如果其他比我跑得更快的高手，發現自己原來可以不斷跑而不睡覺，這個紀錄不難破。如果見到其他人破，我是開心的，證明香港跑山水準提升，這樣是最開心。」此外，他也想不到今年四徑受網民關注，更成連登討論區的熱話。

今年香港四徑超級挑戰的18位參加者，最終有7人中途退出，有11人在限時前完成，成為完成者或生還者。（大會Instagram）

與「四大高手」惺惺相惜

當梁俊強在年初三早上首先抵達終點，他見到自己口中四大高手之一曾小強就在郵筒旁等他。他說：「曾小強好好人，我很欣賞及尊敬他。雖然他中途膝傷退賽，但真的來到郵筒，幾乎等待每位參加者回來。曾小強讚我跑得好好，之後在Facebook再恭喜我多一次。」

香港四徑｜曾小強忍痛完成衛徑退賽 難敵膝傷無緣衝擊50小時紀錄

曾小強原本領先，以其狀態，50小時內完走不是夢，但他最終在港島徑龍脊退出。（The North Face Adventure Team facebook）

雖然梁俊強兩晚合共僅睡了兩小時，但他沒有馬上離開梅窩，在碼頭等多兩小時，見到 Salomon Wettstein回來，後者以51小時53分完成四徑。Salomon Wettstein與四徑主辦人Andre Blumberg等親友擁抱，之後恭喜梁俊強。梁俊強說：「他很欣賞我的速度，他見我好像火箭般跑去。」

梁俊強表示最初無意打破50小時紀錄，但在無心插柳之下，成為唯一一個在50小時內完成的跑手。（顏銘輝攝）

原本四徑紀錄保持者Tom Robertshaw因傷退出，沒有到終點，但他跟梁俊強賽後亦有透過WhatsApp交流。梁俊強說：「我跟Tom說，他創場地紀錄時，是我支援他的，到我去年第一次參加，慘到想退賽時，是他堅持不准我退。我們之間的友誼就是這樣互相支持。」

在四大高手之中，與梁俊強感情最深的相信是羅啟邦。等完Salomon Wettstein到終點後，梁俊強回家一會，又再搭船入梅窩，迎接羅啟邦完賽。他說：「邦邦是我很重要的跑山隊友，有時跟他一起訓練，才能提升到另一個層次。去年我們一齊做四徑Finisher，大家都是58小時，他快我一點。今年我們又一起參加，大家某些看法不謀而合，所以我在終點等他，攬住他。他說，做到這個時間都很開心。」與梁俊強談了50分鐘，他唯一在這時候哽咽。

暫不考慮參加第3次

他續說：「我等了劉俊文、（羅）楚健、羅啟邦，我真的沒有睡過，深夜回來的那幾個，我真的等不到，不好意思。」羅啟邦最後以61小時55分完成，成為今屆四徑其中一名的生還者。在四徑的賽制，在60小時以下跑完的會獲得「完成者」的稱號，而在72小時內跑完的就被稱為「生還者」。

梁俊強表示無意第3次參加四徑，除非將來有朋友想玩，他可以考慮陪朋友去跑。（顏銘輝攝）

連續兩年參加四徑都成為完成者，今年還破了紀錄，梁俊強坦言短期內沒有計劃第3次參加。他認為四徑不是一項比賽，跟坊間很多100公里的賽事完全不同，「四徑的精神是自我挑戰，歸於原始，在山徑上遇到所有事都要獨自面對。在路上，人會去到極度疲勞，將自己的問題全部挖出來，在夜深人靜、孤獨寂寞時面對自己，要直接面對自己的問題。如果順利在某段時間內完成，代表你真的坦誠面對到自己及改善。我會覺得四徑有這種精神。」

今年四徑完成者及生還者名單：

完成者：梁俊強（49小時21分）、Salomon Wettstein（51小時53分）、劉俊文（58小時23分）、Hyun Chang Chung（59小時23分）、Nikki Han（59小時42分）、羅楚健（59小時49分） 生還者：羅啟邦（61小時55分）、吳益華（65小時17分）、Will Hayward（66小時59分）、關綺婷（67小時45分）、Virginie Goethals（69小時55分）

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序是100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。之前9屆比賽，大約160人參加，只有16名完成者及31名生還者，其中18人今年再度挑戰。