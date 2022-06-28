跑鞋2022｜各大品牌紛推王牌型號　DESCENTE連攻三款跑鞋搶市場

各大品牌近日先後推出季度「大絕」，兩大龍頭Nike及adidas先後有Air Zoom Alphafly Next% 2和Adizero Adios Pro 3，ASICS MetaSpeed Sky即將公開發售，另一日本品牌DESCENTE更一口氣推出三款跑鞋，爭佔長跑市場。



DESCENTE三款跑鞋包括DELTA PRO RACE、ENERZITE LEAP LITE及ENERZITE SUPER。DELTA PRO RACE「鞋如其名」屬於專業級比賽鞋，內藏DELTA PLATE全掌碳板，增強推進力，Z-FOAM泡棉中底提供緩震及回彈能力，鞋面使用飛織物料，令跑鞋更貼腳，避免比賽快跑時雙腳有多餘擺動。

DESCENTE DELTA PRO RACE。（公關提供）

DESCENTE DELTA PRO RACE。（公關提供）

ENERZITE LEAP LITE的定位是訓練鞋，中底使用「超臨界發泡」物料，加強緩震及回彈；鞋面使用MONO紗搭配無縫技術，令跑鞋更透氣輕身。

ENERZITE SUPER則主攻日常慢跑，中底使用Z-FOAMα物料，連接着Z形的TPU後跟穩定片，令跑者步履更穩定，減低跑步時的受傷風險。