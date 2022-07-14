跑步｜法拉自揭遭人口販子拐帶到英國　偶遇體育老師得到人生轉機

奧運金牌跑手法拉（Mo Farah）與英國廣播公司（BBC）拍攝紀錄片，自揭身世，影片播放後引起莫大迴響。

法拉在社交媒體坦言鼓起勇氣自揭苦難童年，最大原因為了自己的家人，希望他們對自己生活的家族，了解更多。



39歲的法拉在影片中自揭生於非洲東部的索馬里，名叫Hussein Abdi Kahin，「真相並不如你們對我所想那樣，我必須不顧一切說出來」。法拉的幼童年代，索馬里正值內戰，4歲時生父死於戰亂中，9歲時他被一名女子拐帶到英國。

法拉奪得4面奧運金牌，獲譽為英國最偉大奧運田徑選手。（Getty Images）

到達英國後，女人口販子利用假證件，給予法拉新的身份Mohammed Farah。法拉成為該名人口販子的童工，被迫為該家庭清潔、烹飪，以及照顧比他年幼的孩童，「想要食物，就要為他們工作，那女人威脅我如果想再見家人，就不要多言。我只能躲在廁所哭泣」。

兩年奴隸一樣的生活過後，法拉獲准上學，遇上人生的恩師，體育教師屈健遜（Alan Watkinson）。

片中播放法拉（左下角）小時的照片。（BBC影片截圖）

屈健遜在體育課中發現法拉的田徑天份，加以培育，多加溝通後得悉法拉的身世絕不尋常。屈健遜聯絡社工，安排法拉與一個索馬里家庭生活，同時幫助法拉申請英國籍。二人一直保持良好關係，屈健遜更擔任法拉的伴郎。

屈健遜在片中憶述如何協助法拉申請英國籍。（網上圖片／BBC）

法拉坦言擔心交代身世，或影響到屈健遜，得到這樣的回覆：「大家都知道你，你一直以法拉的名字參與社會事務，大家都以法拉的名字認識你。我和學校都沒有做錯。」

法拉的生母亮相，憶述得悉失散多年的兒子尚在生，仍興奮莫名。（BBC影片截圖）

影片指收養法拉的「養母」，極可能是拐帶法拉那位女人口販子的小姑。影片亦造訪「拐子婆」的住所，一名男子應門指她不在家，同時否認販賣人口。警方已經展開調查。

法拉在社交媒體貼上家人的照片，細說自揭身世的原因。（IG：gomofarah）

影片播出後，法拉在Instagram貼出妻兒的照片，交代心境。他對身為英國田徑運動員，感到驕傲，但不及在一個「了不起的家庭」中擔起丈夫與父親之職。這次拍攝關於自己的紀錄片，亦為了最愛的家人，「他們可以加深了解，經歷過怎樣的事，才讓我們成為一家」。他又鼓勵道：「每個小孩的生命之旅，不一定可以輕鬆上路，但不代表他們無緣圓滿自己的夢想。」