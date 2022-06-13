足球熱話｜名人名宿為慈善出力 前曼聯鐵衛出洋相慘遭費迪南抽水
撰文：趙子晉
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由聯合國兒童基金會主辦，一年一度的「Soccer Aid慈善足球賽」在倫敦球場上演，以英格蘭對世界明星隊。兩軍陣容星光熠熠，不少名將及名人亦有披甲，結果兩軍法定時間打成2：2平手，世界明星隊互射12碼勝出。
前曼聯鐵衛艾拉亦有份出戰，他更在禁區內踢空氣出洋相，舊隊友里奧費迪南亦在社交網站抽水。
著名歌手Robbie Williams 2006年創辦的「Soccer Aid慈善足球賽」，為聯合國兒童基金會籌款，今仗在韋斯咸主場倫敦球場上演，更籌得逾1500萬鎊的善款。
今次賽事以英格蘭對世界明星隊，陣容星光熠熠，除了加利尼維利﹑舒寧咸﹑貝碧托夫﹑卡路士﹑卡富及派路等名宿外，更有百米飛人保特及奧運4金得主法拉（Mo Farah）等體壇巨星坐鎮。兩軍在法定時間打成2：2平手，世界明星隊互射12碼奠勝，第4度贏得「Soccer Aid慈善足球賽」錦標。
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比賽以外，今仗亦充滿娛樂性。法國前國腳﹑曼聯名宿艾拉（Patrice Evra）亦是世界明星隊一員，這名法國名將上半場博得12碼，助球隊先開紀錄。不過，艾拉其後在自己禁區出洋相，當他試圖解圍時竟然踢空氣，法拉隨即上前補射，艾拉情急「補鑊」與對手有輕微接觸，法拉倒地後立即投訴，更以手勢劃出電視機，示意動用VAR，球證卡頓保依然無動於衷。
當年與艾拉在曼聯做隊友的里奧費迪南，當然不會放過「抽水」的大好機會，隨即社交網站上載該條短片，並配上多個「笑到喊」的表現符號。
Pattty 😂😂😂😂 @Evra #SoccerAid pic.twitter.com/3cL24COTnS— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 12, 2022
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