長跑｜黃尹雋重奪男子馬拉松香港紀錄　三年間推前個人最佳10分鐘

從2019年初的渣打香港馬拉松到昨天（23日）的漢堡馬拉松，香港長跑好手黃尹雋只跑了6場全馬正式賽事，已經兩次改寫歷史。

昨日一戰，黃尹雋跑出2小時19分16秒，從紀嘉文手中奪回香港男子全馬紀錄保持者名銜，個人最佳時間更在三年多之間大幅推前10分17秒。



黃尹雋對上一次改寫香港紀錄是2022年底的日本上尾半馬拉松，他跑出1小時04分30秒，連破半馬及15公里港績（15公里分段時間45分40秒），今次於漢堡國際馬拉松再度刷新香港紀錄，成績是2小時19分16秒。這個紀錄有待田總確認。

黃尹雋重奪香港男子馬拉松紀錄。圖為他早前出戰渣馬。（夏家朗攝）

回顧黃尹雋第一次跑馬拉松是2019年初的渣馬，他於人生初馬跑出2小時29分33秒；同年12月出戰防府馬拉松，他一舉把個人最佳時間推前8分35秒，2小時20分58秒的成績，更將塵封35年的香港男子全馬紀錄打破。

2021年全運會是黃尹雋的第三個全馬，當時帶傷出戰，只跑2小時27分04秒，但三個月後傷癒復操，他在12月4日的上海易居俱樂部會內測試賽跑出2小時18分59，突破「219」大關，惟這非正式賽事，不被計作香港紀錄。戲劇性的是，測試賽翌日的華倫西亞馬拉松，老將紀嘉文隻身到西班牙參賽，以2小時19分48秒，壓過黃尹雋登上港績保持者寶座。

黃尹雋之後再出戰全馬賽事，已是今年2月的渣馬。當時他身陷贊助合約風波，身體及心理狀態皆非處於最高水平，只跑出2小時26分。直至昨日於漢堡再次亮相賽道，終於從紀嘉文手中奪回香港紀錄，目前是5項港績保持者，重登香港「長跑之王」寶座。

黃尹雋目前擁有5項香港紀錄。（資料圖片）

黃尹雋馬拉松時間推進

1. 2019年2月渣馬 2小時29分33秒*

2. 2019年12月防府馬拉松 2小時20分58秒*#

3. 2021年9月全運會 2小時27分04秒

4. 2022年12月福岡國際馬拉松 中途退賽

5. 2023年2月渣馬 2小時26分00秒

6. 2023年4月漢堡馬拉松 2小時19分16秒*#

*個人最佳時間

#香港紀錄

註：以上只計算正式賽事



黃尹雋3年內十次打破香港紀錄一覽

1. 2019年10月27日 香港10公里挑戰賽 30分51秒

2. 2019年11月2日 澳門亞洲城市邀請賽5000米 14分50.78秒

3. 2019年12月15日 日本防府馬拉松 2小時20分58秒*

4. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 30分41秒（分段打破10公里）

5. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 46分55秒（分段打破15公里）

6. 2022年6月4日 Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬 1小時04分57秒

7. 2022年7月3日 黃金海岸馬拉松10公里 29分27秒

8. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 1小時04分30秒

9. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 45分40秒（分段打破15公里）

10. 2023年4月23日 漢堡馬拉松 2小時19分16秒

*全馬紀錄曾被紀嘉文打破

備註：他目前擁有5000米、10公里、15公里、半馬及全馬香港紀錄

