四徑2023｜香港山界「華山論劍」年三十晚舉行　即睇25位高手名單

2023年的第12屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）公布25人參加者名單，最著名的本地華人跑手是62歲的「毅行先生」陳國強（KK），女將梁康翹（Kimmy）去年未能完賽，今屆再度挑戰。最令人期待的是尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu，他是2020年四徑最先到梅窩親吻郵筒的完成者，當年以54小時26分完成全程。



在上屆四徑，創辦人Andre Blumberg（右）迎接黃浩聰破紀錄回到終點。（顏銘輝攝/資料圖片）

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有獲邀的「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

參加者試路時，還要試一試接連四徑之間的交通。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

賽度之長，攀升之多，持續時間之久，條件之苛刻，冠絕香港山界的比賽及活動。隨第10屆梁俊強「breaking 50」及上屆黃浩聰再破紀錄48小時內完成（46小時55分），愈來愈多人關注這項挑戰活動。與上屆早上起步不同，今屆突改於農曆年三十（1月21日）傍晚起步，相信一眾參加者都要重新計算交通時間，尤其是中環到梅窩的船期，而且很大可能要捱3晚通宵。

今屆四徑參加者陳國強KK在試路時感受趕船去梅窩。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

若果有參加者再締造「breaking 50」，預計將於年初二晚上跑完到梅窩。如果想成為今屆的「完成者」，參加者必須在年初三早上（1月24日）前完成四徑；至於「生還者」的門檻則是年初三的傍晚。

62歲的「毅行先生」陳國強KK會參加四徑。（顏銘輝攝）

2023年四徑的實時追蹤網站已經上架，列出25人的參加者名單，位位都是山界高手。數最為香港人熟悉的，相信是62歲的退役消防員陳國強（KK），他在1998到2000年連續3屆贏得毅行者冠軍，被封為「毅行先生」，他當越野教練多年，在山界桃李滿門，他對麥理浩徑的路況滾瓜爛熟。

梁康翹Kimmy連續兩年參加四徑。（大會IG）

今屆有幾位跑手連續兩年挑戰，相當有毅力及鬥志，包括來自瑞士的Elliot Froidevaux、來自印度的鐵人Mayank Vaid、來自的印尼女將Chamelia Suhra以及本地華人女將梁康翹（Kimmy）。Elliot Froidevaux是去年的生還者，以63小時44分跑完，是上屆僅7位的完成者及生還者之一。Mayank Vaid及Kimmy上屆中途退賽，今屆再度挑戰。

四徑2023的參加者名單：

今屆哪一位跑手可能最快完成？或會是來自尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu。他在2020年的第9屆四徑，以54小時26分成為完成者，也是當屆最快抵達終點的一人。

來自的日本的井原知一及泰國的Phairat Varasin也是之前四徑的完成者，井原知一在2019年以57小時42分完成，是當屆第二位抵達終點的挑戰者，也是當屆3位完成者之一。Phairat Varasin在2018年四徑以57小時54分完成，是當屆第二位親吻郵筒的完成者。

四徑舉行時的天氣預報。（天文台網站截圖）

據天文台預報，由1月21日至1月24日大致多雲，短暫時間有陽光，年初一初時有一兩陣微下，天氣算是不錯。這幾天的氣溫由13至20度，晚間在山上的氣溫相信會在10度以下，普遍吹4至5級風。年初一濕度較高，達90%，其餘幾日的濕度預計最高80%。

大會實時追蹤網站連結：https://live.dottrack.asia/23hk4tuc/