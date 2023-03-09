行路Fantasy｜在屯門沿輕鐵軌遛狗　由Cafe午餐到藍地壁畫村打卡

在香港要帶寵物出門散步遊玩，選擇不多，而且大多路途遙遠，帶寵物也不能搭公共交通工具，交通費往往相當高昂。作為狗主，我會與家中小狗阿叮一起發挖方便人寵一起徒步、也適合「打卡」、同時不會餓肚子的路線。

從小到大都是「屯門牛」，第一條路線就介紹屯門的中長途遛狗路線。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



蛋叮行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

相比起九龍、沙田都有適合帶狗散步的大型公園，屯門相對輸蝕，區內雖然有兩個寵物公園，但面積不大，僅是坐車點對點來回，狗狗未必能充份「放電」，似乎不太化算。因此，今次的路線由屯門良德街出發，徒步到藍地，中停藍地寵物公園，並會經過藍地大街，最後以屯門新村壁畫打卡點作結。

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小狗阿叮。

做個負責任狗主，帶狗散步請注意：

1. 任何時候都必須繫好狗帶、主人拖實，切勿放繩

2. 必須替小狗做好防蟲工作

3. 帶備足夠的清理物品，以免小狗萬一便溺，要立刻清理

4. 帶備適合小狗的食物和食水，適時補充水份

5. 每隻小狗的能力、腳程不一樣，主人必須先審視路線是否適合

6. 隨時注意路面狀況，尤其不少人會將單車踩上行人路，必須小心個人及寵物的安全

7. 天氣較熱時請避免讓小狗長時間行走，以免灼傷及中暑

在田景站和建生站之間的輕鐵軌道旁，有幾間質素很不錯、又設露天座位的餐廳，非常舒適。

第一站：良德街

良德街位於田景輕鐵站和建生輕鐵站之間，毗鄰輕鐵路軌處有幾間餐廳，都設有戶外座位，食物都相當有水準，而且環境優美，有點韓國文青Cafe的味道，很適合拍照；尤其區外人特別喜歡以輕鐵為背景打卡，但筆者在屯門成長，對輕鐵真的沒有什麼美好的回憶，只記得上學時間擠得比沙甸魚更擠，擠得肋骨都要斷，情況不比日本通勤時間的電車好⋯⋯

吃過午餐、喝杯咖啡後，我們就出發了。

食物和飲品水準也高，還有近年突然很受歡迎的輕鐵做背景。

首先向屯門醫院方向進發：沿輕鐵路軌往前走一小段路後轉左，然後過馬路來到康恩園/前大興警署，便沿震寰路直直往前走，來到屯門盲人安老院後轉左，繼續沿輕鐵路軌走，經過青松站後過斑馬線，沿屯門醫院外的大直路（青麟路）行，一路會經過兆康苑、欣田邨，一路走到底，經過大型迴旋處，便可由橋底橫過馬路，再沿五柳路走，便會來到藍地輕鐵站。

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第二站：藍地寵物公園

接下來其實有兩個選擇—可以在這裏過天橋，便會抵達屯門新村，入內可抵達壁畫處，但為了讓小狗放放電，我選擇了不在此過橋，先前往藍地寵物公園，再回程往屯門新村。沿行人路前行，但也必須注意單車，因為這裏不少人都會踩上行人路。一直走，可以見到對面的妙法寺，經過妙法寺後便可過路，來到寵物公園。

藍地寵物公園正面。

這個寵物公園也是雙重閘門設計，減低寵物自行離開的機會，面積也不小，比屯門泳池附近的屯門寵物公園大一點，不過屯門寵物公園內有草地，藍地寵物公園只得石地和沙池，阿叮也沒太大興趣，稍事休息了10分鐘便離開，回頭前往藍地大街。

第三站：藍地大街

離開寵物公園後轉左往回走，經過妙法寺，便是藍地大街，注意大街是車路，有不少汽車出入，請務必小心安全。

藍地大街內有幾間舒適的Cafe，可惜的是我們在平日傍晚才來到，已經關門了，但看到漂亮的夕陽映照大街呢。這裏也有士多、茶餐廳可以買飲品和用膳，但還不餓，隨便逛逛就離開了。

第四站：屯門新村

在藍地大街繞了一圈便離開，前往最後一個地點—屯門新村，繼續往藍地站的方向走，便會在天橋底看到屯門新村村口，入內靠左走，大約5分鐘便能來到壁畫處。

屯門新村的入口。

壁畫很色彩繽紛。

壁畫是由本地藝術家王麗娜（Linda）和何艷裳（Jojo）與學生創作的，除了各種圖案，還有很受歡迎的動漫角色，包括大熱的《鬼滅之刃》、《SPYxFAMILY》等等，非常適合打卡；毗鄰壁畫還有可以入內參觀的農莊，內裏經過精心布置，而且村內相當幽靜，平日遊人稀少，份外舒服。大家參觀的時候，也謹記保持安靜、不要騷擾到村內居民喔。

今次分享的路線到這裏便結束了，全程大約兩小時，阿叮一回家就昏睡了。

路線：屯門良德街>藍地輕鐵站>藍地寵物公園>藍地大街>屯門新村



時間：約2小時



人類步數：11026（數據由Apple Health提供）



難度：1/5



時間／天氣：傍晚／天晴



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy今輪路線：