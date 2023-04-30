長跑｜魏賡征戰奧地利Wings for Life實體賽　以56公里為目標

香港長跑好手魏賡去年參加Wings for Life香港APP RUN奪得冠軍，今年他將遠征奧地利的實體賽，近日積極備戰。



Wings for Life是一場沒有終點的公益路跑賽，魏賡去年參加香港區的APP RUN，以52.13公里奪得冠軍，全球排名34；今年他將出戰Wings for Life World Run實體賽，賽事5月7日舉行。備戰期間，魏賡每周里數約150公里，兩周前亦跑了一課40公里長課，他說：「我的狀態不俗，希望到時跑出56公里或更長的距離。」

魏賡將出戰Wings for Life實體賽。（公關提供）

至於今年的Wings for Life香港APP RUN，跑手只要於5月7日香港時間晚上7時開啟活動手機APP，便可與全球選手同步起跑，大會設定活動於中環海濱長廊舉行，但參加者亦可自選任何路線。參加者需於比賽前啟動手機APP，並開啟GPS系統， APP內的模擬終結者號（Catcher Car）將在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。大會估計，Catcher Car將在開賽大約4小時後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。

有興趣參賽的跑手，可立即登入大會網頁www.wingsforlifeworldrun.com/zh/locations/hong-kong報名參賽，報名費為港幣109元。