渣打馬拉松2024報名詳情｜公眾抽籤9.21起登記 注意交報名費限期
撰文：顏銘輝
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渣打香港馬拉松2024報名詳情，一般公眾人士可以由9月21日早上10時起進入大會網站報名抽籤，大會將於10月9日下2時公布首輪抽籤結果，通知中籤人士在限期前支付報名費。本地參賽者的馬拉松報名費為600港元，半馬拉松及十公里分別是520及420港元。
渣馬2024基本資料：
比賽日期：2024年1月21日（星期日）
報名網址：https://www.hkmarathon.com/
查詢電郵：hkmarathon@hkaaa.com
查詢電話：2577 0800
馬拉松及半馬拉松起點/終點：九龍尖沙咀彌敦道/香港維多利亞公園
十公里起點/終點：香港東區走廊/香港維多利亞公園
十公里輪椅賽及輪椅賽體驗組點/終點：香港灣仔運動場/香港維多利亞公園
個人跑手公眾抽籤程序：
2023年9月21日早上10時至10月5日晚上7時：公眾可經公眾抽籤報名系統登記
2023年10月9日下午2時：公布第一輪抽籤結果，成功中籤、候補及未能成功中籤的報名者將獲發電郵及手機短訊通知，結果亦將於大會網站公布
2023年10月9日下午2時至10月15日晚上11時59分：第一輪成功中籤的申請者必須於限期前完成網上付款程序
2023年10月19日下午2時：公布第二輪抽籤結果，成功及未能成功中籤的報名者將獲發電郵及手機短訊通知，結果亦將於大會網站公布
2023年10月19日下午2時至10月25日晚上11時59分：第二輪成功中籤的申請者必須於限期前完成網上付款程序
報名費：
本地參賽者：600港元（馬拉松）、520港元（半馬拉松）、420港元（十公里）、350港元（十公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）
海外參賽者：90美元（馬拉松）、85美元（半馬拉松）、70美元（十公里）、70美元（十公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）