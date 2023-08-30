渣打馬拉松2024報名詳情｜公眾抽籤9.21起登記　注意交報名費限期

渣打香港馬拉松2024報名詳情，一般公眾人士可以由9月21日早上10時起進入大會網站報名抽籤，大會將於10月9日下2時公布首輪抽籤結果，通知中籤人士在限期前支付報名費。本地參賽者的馬拉松報名費為600港元，半馬拉松及十公里分別是520及420港元。



渣馬2024基本資料：

比賽日期：2024年1月21日（星期日）

報名網址：https://www.hkmarathon.com/

查詢電郵：hkmarathon@hkaaa.com

查詢電話：2577 0800

馬拉松及半馬拉松起點/終點：九龍尖沙咀彌敦道/香港維多利亞公園

十公里起點/終點：香港東區走廊/香港維多利亞公園

十公里輪椅賽及輪椅賽體驗組點/終點：香港灣仔運動場/香港維多利亞公園

個人跑手公眾抽籤程序：

2023年9月21日早上10時至10月5日晚上7時：公眾可經公眾抽籤報名系統登記

2023年10月9日下午2時：公布第一輪抽籤結果，成功中籤、候補及未能成功中籤的報名者將獲發電郵及手機短訊通知，結果亦將於大會網站公布

2023年10月9日下午2時至10月15日晚上11時59分：第一輪成功中籤的申請者必須於限期前完成網上付款程序

2023年10月19日下午2時：公布第二輪抽籤結果，成功及未能成功中籤的報名者將獲發電郵及手機短訊通知，結果亦將於大會網站公布

2023年10月19日下午2時至10月25日晚上11時59分：第二輪成功中籤的申請者必須於限期前完成網上付款程序

報名費：

本地參賽者：600港元（馬拉松）、520港元（半馬拉松）、420港元（十公里）、350港元（十公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）

海外參賽者：90美元（馬拉松）、85美元（半馬拉松）、70美元（十公里）、70美元（十公里輪椅賽/輪椅賽體驗組）