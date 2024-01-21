渣打馬拉松｜蔡欣妍15日做3次全身麻醉手術　走過低谷半馬封后

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】身處低谷，放負不是罪；放負的過程中，你會感受到身邊人的愛。

三項鐵人港將蔡欣妍今天在渣打馬拉松首奪女子半馬冠軍後，感觸地道出因傷臨陣缺席去年9月的杭州亞運，直到今天踏上頒獎台，她說，低谷讓她學懂不去追求完美，卻要接納不完美的自己。

現場採訪：楊宇翹、葉詩敏、趙子晉、張倩儀、廖雁雄、蘇煒然



再次見到蔡欣妍，不是去年九月杭州亞運，卻是今天的渣打馬拉松。

「亞運前弄傷手指，被單車隻『碟』𠝹傷，15日內我做了3次全身麻玶醉手術，是黃醫生救回我的手指，給我第二次生命。」蔡欣妍以1小時21分01分衝線，奪得半馬女子冠軍後，她娓娓道出過去四個月的經歷。

渣馬2024成績不斷更新，按此查看

「大賽前受傷，點解係我？點解犯了不應犯的錯？那段日子，我真的很失落、傷心，是身邊的每一個，陪我渡過這個低谷，包括中大黃醫生、容醫生等人的團隊，還有父家家姐、舊隊友。中大醫院探病時間較長，他們都在醫院陪伴我，他們令我知道，身邊人喜歡的不是我的三鐵成績，是我個人本身。是每一個人都伸出自己的手拉我一把，是他們令我學懂接納不完美的自己。身處低谷，一定會不開心，但不開心過後，是退下來，還是繼續前進？我們都有選擇。」

蔡欣妍說，手指至今仍無法靈巧屈曲，天氣太冷亦會變身，尚要時間康復，但能從重傷中康復，她更珍惜醫生給她的力量，今天也帶住這份力量落場。說到渣馬，她過往都跑10公里，今年挑戰更長距離的半馬，這是她第二次跑21.0975公里，相對上次的美津隆半馬，渣馬賽道已算較少上下坡，所以對今天的成績也感滿意。

今年將踏入30歲，蔡欣妍也想踏出多一步，向Half Ironman邁進，所以會多花時間在長距離訓練。不過錯失了杭州亞運後，她仍以2026年名古屋亞運為目標，「我想再博多次亞運，踏入賽季後，我將重回奧運距離訓練」。