渣打馬拉松2024成績．不斷更新｜十公里陳雨繁封王曾曉彤女子奪冠

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】渣打香港馬拉松2024於1月21日早上舉行，終點維多利亞公園屆時將雲集多名焦點參賽者，包括周潤發、吳保錡等藝人，以及姚潔貞、屈旨盈、黃尹雋、張耀樑等多個著名本地好手，本文持續更新比賽成績。

10公里、半馬拉松及馬拉松3個距離的挑戰組比賽，均於早上6時或之前開跑，預計最快的十公里跑手會在半小時左右衝線，最快的半馬跑手則需要1小時10分左右，最快的全馬跑手則估計要2小時10分。

無綫財經體育資訊台85台由清晨5時50分起免費直播。



【06：50】半馬領先跑手衝線，內地跑手孫曉陽以1小時08分06秒得冠軍。香港跑手林穎璋以1小時08分44秒得亞軍。

【06：45】十公里冠軍陳雨繁接受訪問。19歲的陳雨繁第一次來香港比賽，他說：「主要是來自香港感受一下香港的繁華，還有香港人民的熱情，順便參加一下比賽。」他表示今日表現不錯，天然涼爽，有利發揮。

來自北京的陳雨繁已經跑步8年，他表示渣馬十公里的賽道有點難跑，有上下坡。他表示目前較多專注跑田徑場上的比賽，但都有刻意抽時間跑路跑的十公里以至半馬，到25、26歲時再挑戰全馬。陳雨繁表示今次算是第二佳時間，他在北京跑過個人最佳30分03秒。

【06：38】全馬領先跑手跑完昂船洲大橋，進入南灣隧道。

曾曉彤贏得渣打馬拉松2024的十公里女子冠軍。（葉詩敏攝）

【06：20】十公里挑戰組，曾曉彤以36分47秒贏得女子冠軍，尹詩慧及黃卓寧分別得亞軍及季軍。

【06：10】十公里挑戰組衝線，陳雨繁以30分59秒贏得男子冠軍，余承謙及楊德洋分別得亞軍及季軍。

來自北京的內地跑手陳雨繁在十公里首先衝線。（楊宇翹攝）

【06：00】全馬由尖沙咀彌敦道起跑。

【05：40】半馬及十公里挑戰組分別起跑。

渣打馬拉松2024十公里路線圖。（官網圖片）

十公里挑戰組：早上5時40分東區走廊開賽

預計最快跑手約早上6時10分維園衝線

渣馬2024十公里男子冠軍：陳雨繁（30分59秒）；亞軍：余承謙（31分09秒）；季軍：楊德洋（31分33秒）。

渣馬2024十公里女子冠軍：曾曉彤（36分47秒）；亞軍：尹詩慧（37分44秒）；季軍：黃卓寧（38分22秒）。

渣打馬拉松2024半馬路線圖。（官網圖片）

半馬拉松挑戰組：早上5時40分尖沙咀彌敦道開賽

預計最快跑手約早上6時50分維園衝線

渣打馬拉松2024全馬路線圖。（官網圖片）

馬拉松挑戰組：早上6時尖沙咀彌敦道開賽

預計最快跑手約早上8時10分維園衝線

查詢渣馬2023成績，按此進入