東京馬拉松｜傑祖基中段落後第10名完賽　「有些事情發生了」

東京馬拉松周日（3日）舉行，「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）在25公里後墮後，最終只能以第10名完賽，他賽前曾談及早前車禍離世的馬拉松世界紀錄保持者傑騰（Kelvin Kiptum），短短一句話卻沉重。



傑騰2023年在芝加哥馬拉松，打破原由傑祖基保持的世界紀錄，創下2小時零35秒的新世績，惟今年2月因車禍離世，終年24歲。東馬賽前兩日，傑祖基被問及對於傑騰英年早逝有何感想，他道：「對此感到很難過，很不幸地他離開了我們，他的生涯正在頂峰。」

講到沒有傑騰，對巴黎奧運會有什麼影響，他簡潔有力地說：「沒了他，會有點不一樣，賽事水平仍很高，外界期望也會很高，但我們可以怎樣呢？我們無法控制自然。」

傑譚今年2月因車禍離世，當時年僅24歲。（Getty Images）

傑祖基2022年出戰東馬時，奪得冠軍且譜下賽道紀錄（2小時02分40秒），惟今年39歲的他跑到20公里左右時開始落後，到25公里已落後逾1分鐘，之後他的配速繼續下滑，用15分49秒跑完30至35公里之間路段，當時他已跌至第10名，最終他以2小時06分50秒完賽，排第10位。

男子三甲跑手最終全是肯亞選手，冠軍為跑出2小時02分16秒刷新賽道紀錄的Benson Kipruto。女子組方面，埃塞俄比亞的Sutume Kebede以2小時55分55秒封后。

Benson Kipruto以刷新賽道紀錄時間奪冠。（路透社）

「跑神」今夏便要在巴黎奧運爭取男子馬拉松三連霸，他賽後接受日本電視台訪問時稱，要預計自己到奧運時的狀態的話，現在言之過早，「事情就是這樣——不會每天都是聖誕的（not everyday is christmas，意即人生有起有跌）」，他又透露「比賽中段有些事情發生了」，惟沒有解釋發生了什麼事。